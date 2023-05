https://fr.sputniknews.africa/20230528/moscou-livre-un-autre-ensemble-de-systeme-de-missiles-antiaeriens-s-400-a-minsk-1059548538.html

Moscou livre un autre ensemble de système de missiles antiaériens S-400 à Minsk

Moscou livre un autre ensemble de système de missiles antiaériens S-400 à Minsk

Un nouvel ensemble S-400 fourni par Moscou va être installé en Biélorussie, selon le ministère biélorusse de la Défense. Les autorités ont salué l’arrivée d’un... 28.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-28T21:32+0200

2023-05-28T21:32+0200

2023-05-28T23:42+0200

international

biélorussie

s-400

défense antiaérienne

armements

russie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/01/0b/1045050364_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_584c49c65e21919dc46cfc4e0bde78d5.jpg

Parapluie d’acier. La Biélorussie a renforcé la défense de son espace aérien en recevant un système de défense S-400, a annoncé le service de presse du ministère biélorusse de la Défense. Le personnel militaire biélorusse a déjà été formé au maniement de cette arme en Russie.La livraison a été effectuée dans le cadre de la coopération militaire et militaro-technique entre les deux pays. La Biélorussie continue de renforcer le groupement régional de troupes, qui rassemble des militaires des deux parties, souligne encore le communiqué.Un bel enginLe S-400 est un système antiaérien de quatrième génération, version améliorée du S-300. Il est capable de viser une grande variété de cibles, comme des missiles balistiques, des missiles de croisière, des drones ou des bombardiers, explique le colonel biélorusse Andrey Lukyanovich.Plusieurs S-400 ont été déployés sur le front ukrainien. Certains observateurs s’inquiètent d’ailleurs de dégâts qu’ils pourraient faire contre les chasseurs F-16, lorsque ceux-ci seront livrés à Kiev. Certains avions de facture américaine "n’ont aucune chance de mettre en danger le dispositif russe protégé par des systèmes sol-air S-400", a ainsi affirmé le général français Jean-Bernard Pinatel dans un article publié par Le Dialogue.D’autres pays se sont d’ailleurs intéressés aux qualités du S-400, comme la Turquie qui en avait acheté en 2017. Les États-Unis auraient même mis la pression sur Ankara pour que ces S-400 soient envoyés en Ukraine, avait récemment affirmé le ministre turc des Affaires étrangéres, Mevlut Cavusoglu.Partenariat militaireEn octobre dernier, Minsk et Moscou s’étaient entendus pour déployer conjointement des troupes en Biélorussie. Un groupement régional a ainsi été créé pour défendre les frontières du pays.Fin mars, Poutine avait aussi annoncé le déploiement d’armes nucléaires tactiques russes sur le territoire de la Biélorussie. Il avait expliqué que Moscou ne faisait ainsi que reproduire, "ce que les États-Unis ont fait depuis des décennies", semant des ogives dans plusieurs de leurs bases européennes. Ce 25 mai, Minsk a fait savoir que le déploiement des armes nucléaires russes avait bien commencé. Toutes ces démarches sont réalisées dans le cadre de l'Union de la Russie et de la Biélorussie dont l’accord a été signé en 1999.

biélorussie

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, biélorussie, s-400, défense antiaérienne, armements, russie