https://fr.sputniknews.africa/20230731/la-cooperation-avec-la-russie-nous-aidera-a-nous-liberer-affirme-un-responsable-zambien-1060965816.html

"La coopération avec la Russie nous aidera à nous libérer", affirme un responsable zambien

"La coopération avec la Russie nous aidera à nous libérer", affirme un responsable zambien

L’Afrique doit sortir du paradigme colonial en se développant et en tissant des liens avec des partenaires valables, a expliqué à Sputnik Fred M’membe... 31.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-31T22:24+0200

2023-07-31T22:24+0200

2023-07-31T22:24+0200

international

zambie

monde multipolaire

colonialisme

néo-colonialisme

partenariat

opinion

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/1f/1060965462_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_868be1069d9262f0d59745342d3faa70.jpg

Sortir du néo-colonialisme et trouver des partenaires fiables. C’est la voie que doivent emprunter les pays du continent s’ils veulent œuvrer au renouveau africain, a expliqué à Sputnik Fred M’membe, célèbre journaliste zambien aujourd’hui président du Parti socialiste de son pays.L’exploitation des ressources africaines par l’Occident se poursuit aujourd’hui, même après le départ des puissances colonisatrices, souligne le responsable. Le continent doit sortir de ce carcan pour faire émerger un monde plus multipolaire, en partenariat avec d’autres puissances comme la Russie.Sécurité, éducation et… médiasLes domaines de collaboration ne manquent pas en Afrique, précise encore le responsable. La sécurité est notamment un point sensible. La Russie pourrait fournir une alternative bienvenue aux États-Unis qui "étendent leur présence militaire" sur le continent, étouffant les coopérations avec d’autres armées. Or, "la souveraineté s’en va une fois que les Américains sont présents", rappelle Fred M’membe.Les universités russes doivent également continuer de former des étudiants africains, qui ont "bien réussis" sur le continent et en Zambie, occupant aujourd’hui des postes de direction en politique, en économie ou dans les sciences, souligne le responsable.Autre sujet rarement évoqué: les médias. Le flux d’informations est en effet dominé aujourd’hui par des canaux occidentaux, qui véhiculent leurs propres valeurs, rappelle Fred M’membe. Les pays émergents doivent donc coopérer en la matière selon le responsable, qui estime que les opinions russes devraient être entendues dans les médias zambiens.L’Afrique et l’UkraineSur la scène internationale, le continent a aussi son mot à dire, comme l’a prouvé la récente Initiative de paix africaine sur le dossier ukrainien. Mais les dirigeants africains qui se sont rendus en Ukraine et en Russie auraient peut-être dû voir plus loin, en faisant peser le poids de discussion sur l’Otan, qui est l’un des principaux protagonistes du conflit, affirme Fred M’membe.Courant juin, plusieurs dirigeants africains avaient effectué une visite à Kiev et Saint-Pétersbourg pour présenter un plan de paix aux dirigeants des deux pays. Le Président russe Vladimir Poutine avait dit prendre "très au sérieux" les propositions présentées, saluant l’"approche équilibrée" de l’Afrique sur le dossier. Côté ukrainien, les médiateurs semblent avoir eu plus de mal à convaincre le Président Volodymyr Zelensky, comme le confiait récemment à Sputnik Azali Assoumani, président en exercice de l’Union africaine et chef d’État comorien.

zambie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, zambie, monde multipolaire, colonialisme, néo-colonialisme, partenariat, opinion