Président de l’UA: Zelensky ne se montre pas convaincu par le plan de paix africain

"Bon, avec Zelensky, on a fait un point de toute la situation. Malheureusement, on lui a recommandé de s'asseoir pour discuter; lui veut poser des recommandations avant de discuter. Compréhensible, mais peut-être pas justifié parce qu'on discute pour trouver une solution. Mais si on a les solutions avant de discuter, à quoi bon discuter? Bon, néanmoins, on a vu quand même qu’il a pris note très sincèrement. Il a pris note que les armes ne peuvent pas avoir de résultats. Il va falloir en discuter", a raconté le chef d’État.