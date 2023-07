Poutine fera une grande déclaration au sommet Russie-Afrique

https://fr.sputniknews.africa/20230725/poutine-fera-une-grande-declaration-au-sommet-russie-afrique-1060767033.html

Le Président russe prononcera un grand discours le 28 juillet, lors du prochain 2e sommet Russie-Afrique, avant de donner la parole à 17 chefs d'État... 25.07.2023, Sputnik Afrique

Vladimir Poutine fera une grande déclaration lors d'une séance plénière du 2e sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg, a annoncé ce mardi 25 juillet l'assistant du Président russe, Iouri Ouchakov.La seconde séance plénière aura lieu sous forme d'un petit-déjeuner de travail. Ce sera une occasion de s'exprimer pour les délégations représentées à un niveau moins élevé: vice-Présidents, ministres, etc.", a poursuivi le responsable. Quels seront les points clés du discours?La devise de la 2e édition du sommet Russie-Afrique, qui aura lieu les 27-28 juillet, est "Pour un monde de sécurité et de développement". Selon M.Ouchakov, le Président s'exprimera sur les perspectives de développement des relations entre l'Afrique et la Russie, mettant l'accent sur les efforts déployés par Moscou pour contribuer au développement souverain des pays africains. M.Poutine évoquera également la nécessité de garantir un accès équitable à la nourriture, aux engrais, aux technologies modernes et aux ressources énergétiques. Rencontres au programmePendant le sommet, Vladimir Poutine s'entretiendra avec chacun des 17 chefs d'État présents, selon l'assistant du dirigeant. Ces entrevues auront lieu du 26 au 29 juillet.Parmi les futurs interlocuteurs du M.Poutine figurent les dirigeants égyptien, mozambicain, burundais, zimbabwéen, ougandais, érythréen, centrafricain, libyen, camerounais, sénégalais, sud-africain, burkinabè, bissau-guinéen, malien et congolais.De plus, le Président russe rencontrera le dirigeant de l'Union africaine (UA), le Président de l'Union des Comores et le président de la Commission de l'Union africaine.Au moins cinq documents seront signésSelon M.Ouchakov, le sommet Russie-Afrique débouchera sur la signature d'au moins cinq documents:Forum économique et humanitaireLa veille du sommet, le 27 juillet, un forum économique et humanitaire Russie-Afrique se tiendra à Saint-Pétersbourg.Il réunira des chefs d'État et de gouvernement, des dirigeants d'entreprise, les représentants d'institutions publiques russes et africaines, de médias, de la société civile, des experts et des scientifiques, selon M.Ouchakov.

