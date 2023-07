https://fr.sputniknews.africa/20230725/couloirs-logistiques-et-hubs-cerealiers-pour-lafrique-ce-que-la-russie-proposera-lors-du-sommet-1060756057.html

Couloirs logistiques et hubs céréaliers pour l’Afrique: ce que la Russie proposera lors du sommet

Couloirs logistiques et hubs céréaliers pour l’Afrique: ce que la Russie proposera lors du sommet

La création de corridors logistiques et de hubs pour l'approvisionnement du continent africain en céréales et engrais russes sera discutée au sommet... 25.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-25T12:42+0200

2023-07-25T12:42+0200

2023-07-25T12:52+0200

sommet russie-afrique 2023

russie

afrique

céréales

engrais

hub

couloir de transit

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0c/0c/1057244301_0:150:2795:1722_1920x0_80_0_0_1ab7cee1a564099ddd8f560b93eab5bd.jpg

Le sommet Russie-Afrique s’ouvre à Saint-Pétersbourg dans deux jours, il accueillera des discussions sur la sécurité alimentaire et la stabilité du marché des engrais, et la Russie proposera à ses partenaires africains des solutions aux problèmes alimentaires, a indiqué à Sputnik un haut diplomate, qui s’occupe de l’organisation du sommet.L'idée de tels couloirs et hubs céréaliers est "prometteuse et réalisable, compte tenu des grandes opportunités dont dispose la Russie en termes d'exportation de céréales", a-t-il souligné.Les problèmes liés à la sécurité alimentaire en Afrique ont ressurgi après la fin de l'accord céréalier d'Istanbul.La Russie a déjà livré gratuitement des lots d’engrais au Malawi et au Kenya, a-t-il rappelé. Moscou a également fait part de sa volonté de fournir gratuitement des céréales aux pays africains les plus pauvres.Fin de l’accord céréalierMoscou a refusé le 18 juillet de prolonger l’accord céréalier, initialement conclu en juillet 2022 à Istanbul. L’arrangement se composait de deux volets, le premier permettant la reprise des exportations céréalières ukrainiennes via la mer Noire, le second devrait faciliter le commerce russe des engrais et produits agricoles, perturbé par les sanctions occidentales.Vladimir Poutine avait récemment noté que le volet russe de l’accord n'était pas respecté, malgré les efforts de l'Onu. Selon la Russie, la majeure partie du grain ukrainien a été exporté vers les pays occidentaux, tandis que l'objectif principal de l'accord, l'approvisionnement en céréales des pays nécessiteux, y compris les pays africains, n'a jamais été réalisé.

russie

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, afrique, céréales, engrais, hub, couloir de transit