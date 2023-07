https://fr.sputniknews.africa/20230725/moscou-a-fourni-plus-de-12-millions-de-tonnes-de-cereales-a-lafrique-malgre-les-sanctions-1060769502.html

Moscou a fourni plus de 12 millions de tonnes de céréales à l'Afrique malgré les sanctions

Moscou a fourni plus de 12 millions de tonnes de céréales à l'Afrique malgré les sanctions

25.07.2023

a Russie a fourni plus de 12 millions de tonnes de céréales à l'Afrique dans le contexte des sanctions occidentales, a déclaré ce 25 juillet à Johannesburg Nikolaï Patrouchev, secrétaire du Conseil de sécurité russe.Approvisionner l'Afrique coûte que coûteLe 24 juillet, dans un article destiné aux relations russo-africaines, le Président russe avait attiré l'attention sur la primordialité d'approvisionner les États africains en blé, orge, maïs et autres cultures.Vladimir Poutine avait rassuré sur le fait que la Russie ferait tout ce qui est en son possible pour organiser de futures livraisons de denrées et d'engrais en Afrique.Il a rappelé qu'en 2022, Moscou avait exporté en Afrique 11,5 millions de tonnes de céréales et presque 10 autres millions de tonnes pendant les six premiers mois de l'année en cours.L'Initiative céréalière arrêtéeLe 18 juillet, Moscou a décidé de ne pas prolonger l’Initiative de la mer Noire conclue par la Russie, l’Ukraine, la Turquie et l’Onu en juillet 2022 à Istanbul.L'Initiative était composée de deux volets, le premier autorisait la reprise des exportations céréalières ukrainiennes via la mer Noire, tandis que le second était censé faciliter le commerce russe des engrais et produits agricoles, bouleversé par les sanctions occidentales.Vladimir Poutine avait récemment souligné que les exigences de la partie russe de l'accord n'avaient pas été pas respectées, malgré les efforts de l'Onu.

