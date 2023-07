https://fr.sputniknews.africa/20230724/la-russie-uvrera-pour-organiser-les-livraisons-de-cereales-daliments-dengrais-en-afrique-1060724670.html

La Russie œuvrera pour "organiser les livraisons de céréales, d’aliments, d’engrais en Afrique"

La Russie œuvrera pour "organiser les livraisons de céréales, d’aliments, d’engrais en Afrique"

Dans son article consacré aux relations Russie-Afrique, Vladimir Poutine a noté l'importance de l'approvisionnement alimentaire pour le développement social et... 24.07.2023, Sputnik Afrique

Malgré les sanctions, la Russie continuera d’"œuvrer énergiquement pour organiser les livraisons de céréales, d’aliments, d’engrais en Afrique, sans s'y limiter", a déclaré le Président Poutine en partageant sa vision du développement des relations russo-africaines.Son article intitulé "La Russie et l'Afrique: unir nos efforts pour la paix, le progrès et un avenir prospère", a été publié sur le site du Kremlin.Ainsi, comme l’a rappelé le Président, en 2022 la Russie a exporté en Afrique 11,5 millions de tonnes de céréales et presque 10 autres millions de tonnes pendant les six premiers mois de l'année en cours.Accord céréalierVladimir Poutine a également rappelé que la Russie prônait la réalisation de l’accord céréalier destiné initialement à assurer la sécurité alimentaire globale, réduire les risques de famine et aider les pays les plus pauvres d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Mais cet accord a été de fait "cyniquement utilisé uniquement pour l'enrichissement des grandes entreprises américaines et européennes qui exportaient et revendaient le blé ukrainien".Il a encore ajouté qu’aucune des conditions de l’accord concernant la levée des sanctions sur l'exportation russe de céréales et d’engrais aux marchés mondiaux n'a été remplie, ce qui a abouti à sa fin."Nous apprécions beaucoup toute la palette des relations économiques avec l'Afrique et nous continuerons son développement dynamique, aussi bien avec des États individuels qu'avec les associations régionales d'intégration et, bien sûr, avec l'Union africaine. Nous saluons l'orientation stratégique de cette organisation vers l'intégration économique ultérieure et l'établissement de la zone de libre-échange continentale africaine. Nous sommes prêts à établir des relations pratiques et mutuellement avantageuses, y compris dans le cadre de l'Union économique eurasiatique. Nous sommes également disposés à intensifier la coopération avec les autres associations régionales du continent", a écrit le Président.

