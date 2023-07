https://fr.sputniknews.africa/20230728/poutine-certaines-metropoles-pratiquent-toujours-le-neocolonialisme-1060853951.html

Poutine: certaines métropoles pratiquent toujours le néocolonialisme

Poutine: certaines métropoles pratiquent toujours le néocolonialisme

Certaines manifestations de néocolonialisme ne sont pas toujours éliminées et sont pratiquées par certaines métropoles notamment dans les domaines économique, de l'information et humanitaire, a déclaré Vladimir Poutine ce vendredi lors du Sommet Russie-Afrique.La situation est instable dans de nombreuses régions africaines, il s'agit d'un lourd héritage du colonialisme, du principe "diviser pour régner", a-t-il précisé.Or, le continent noir est en passe de devenir un nouveau centre de pouvoir, ce que tout le monde doit prendre en compte, a averti M.Poutine.Des positions prochesLes positions de la Russie et de l'Afrique sur les problèmes internationaux sont très proches ou identiques, a encore indiqué le Président russe.La Russie et l'Afrique n'acceptent ainsi pas les sanctions unilatérales et les mesures de restriction "punitives" contre des États.Les idéaux de liberté, d'honnêteté et de souveraineté sont des principes qu'avaient les leaders des pays africains. Ils sont importants aujourd’hui, lorsque le monde multipolaire est en train de se former, a ajouté le chef de l'État.Aide russe à l'Afrique Moscou a annulé les dettes de pays africains pour un montant total de 23 milliards de dollars, a fait savoir Vladimir Poutine. Selon lui, 90 millions seront encore accordés à la demande de pays d'Afrique.La Russie continuera de former des militaires et des policiers de pays africains dans ses écoles supérieures, a également promis le Président.Il a en outre souligné que Moscou serait toujours un fournisseur responsable de produits agricoles. La Russie prône la coopération entre États d'égal à égal et non pas l'isolement, a encore indiqué Vladimir Poutine.

