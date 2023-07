https://fr.sputniknews.africa/20230728/ces-sanctions-la-qui-ont-ete-adressees-a-la-russie-en-realite-sont-adressees-a-lafrique-1060849732.html

"Les sanctions adressées à la Russie en réalité sont adressées à l'Afrique"

L'Afrique n'a reçu que 3% des céréales qui auraient dû être livrées aux pays nécessiteux en vertu de l'accord d'Istanbul, regrette un responsable de... 28.07.2023, Sputnik Afrique

Les sanctions occidentales imposées à Moscou, qui est un des plus grands producteurs d'engrais et de céréales, n'ont pas vraiment d'effets sur la Russie mais en ont beaucoup sur l'Afrique. C'est ce qu'a indiqué à Sputnik Afrique Malick Niang, membre du conseil d’administration de l’Association des engrais de l’Afrique de l’Ouest (WAFA) en charge de la Communication.S'agissant de l'accord céréalier d'Istanbul, qui visait à "libérer" les céréales se trouvant "dans une zone en conflit", le responsable a rappelé que ce blé "n'arrive pas à l'Afrique"."Mieux collaborer"Selon Malick Niang, il faut "trouver une solution pacifique à ce problème-là", avec la participation de l'Onu et d'autres instances mondiales. Il faut "mieux collaborer", "et de façon plus directe", a-t-il estimé, en qualifiant la Russie de "partenaire historique".Pourquoi?Pas un seul navire transportant des engrais russes n'a quitté les ports de Russie alors que l’accord céréalier était en vigueur. Même les engrais que Moscou est prêt à fournir gratuitement ont été bloqués dans les ports occidentaux."Et c'est la raison pour laquelle nous venons ici [en Russie] pour comprendre directement ce qui se passe. […] Le vœu de la Russie c'est un partenariat gagnant-gagnant avec l'Afrique et nous sommes prêts aussi pour ça."La dédollarisation? Personne n'est contreImaginant un autre format de livraisons, le responsable a estimé que "plus il y a de collaboration directe, mieux nous pouvons percevoir les résultats".En outre, il a approuvé l'idée d'utiliser des monnaies nationales dans les règlements bilatéraux.

