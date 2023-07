https://fr.sputniknews.africa/20230727/ce-pays-africain-demande-laide-russe-pour-former-ses-militaires-1060843648.html

Ce pays africain demande l'aide russe pour former ses militaires

Ouagadougou a demandé l'aide de Moscou en matière de formation militaire, vu que l'armée burkinabée a aussi un énorme besoin d'entraînement de ses forces... 27.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-27T19:15+0200

La Russie a reçu une nouvelle demande du Burkina Faso pour qu’elle forme ses militaires. Et les forces antiterroristes spéciales burkinabées ont aussi besoin d'entraînement, a déclaré à Sputnik Afrique Alexeï Saltykov, ambassadeur russe au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire, lors du deuxième sommet Russie-Afrique qui se tient à Saint-Pétersbourg.Selon lui, les militaires burkinabés qui poursuivent leur formation dans les établissements spéciaux russes sont de plus en plus nombreux d'année en année. M.Saltykov a rappelé que Moscou et Ouagadougou avaient signé un accord bilatéral en 2006 sur la coopération technique et militaire, et que la Russie avait livré beaucoup de matériel militaire au Burkina Faso, qui était toujours utilisé par l'armée du pays.Une présence pleine de sensLe diplomate russe pense que c'est un signe fort du partenariat stratégique entre la Russie et le Burkina que le Président Ibrahim Traoré soit présent au sommet à Saint-Pétersbourg. Les domaines prometteurs avec Abidjan et OuagadougouPour M.Saltykov, tous les domaines peuvent être profitables tant aux pays africains qu'à la Russie. Mais selon lui, le domaine technologique peut être utile pour le Burkina au vue de son sol bondé de richesses minières.Hormis le traitement des ressources alimentaires, cette même technologie peut aider dans les domaines de la santé et de l'éducation, ajoute-t-il.Ils cherchent aussi à développer le domaine de l'éducation et ils ont même créé une sorte de Skolkovo local [centre de recherche situé à l’ouest de Moscou et aussi connu sous le nom de "Silicon Valley russe"]. Ils veulent vraiment s'appuyer sur les nouvelles technologies dans le domaine de l'éducation.Des projets en perspectiveL'ambassadeur rappelle que la Russie a déjà formé au total plus de 3.000 spécialistes africains au cours des années. En juin, un forum important entre d’anciens étudiants d’universités russes et soviétiques a produit quelques idées maîtresses pour développer la coopération dans ce domaine.

