Entre Moscou et Ouagadougou: bientôt la réouverture de l’ambassade de Russie au Burkina Faso?

Entre Moscou et Ouagadougou: bientôt la réouverture de l’ambassade de Russie au Burkina Faso?

La Russie ayant toujours aidé et soutenu ses partenaires burkinabés dans les domaines politique, commercial et économique et dans de nombreux autres, le dialogue entre les deux pays "ne s’arrête pas une minute", soutient auprès de Sputnik l’ambassadeur russe en Côte d’Ivoire et au Burkina Faso.C’est notamment la mission diplomatique à Abidjan qui s’occupe des relations diplomatiques russo-burkinabées depuis la fermeture de l’ambassade russe à Ouagadougou en 1992. Or, actuellement, la volonté de la rouvrir est pertinente.De livraisons d’engrais à la lutte antiterroristeAlors que le problème du manque de produits alimentaires s’impose de manière aiguë pour les pays nécessiteux, la Russie "ne laisse pas en péril ses amis et partenaires africains", poursuit le diplomate.Le groupe russe Uralchem, fabricant d’engrais minéraux, avait évoqué ses projets d’expédier une part de produits au Burkina Faso, mais il faut connaître précisément la destination.L’ambassadeur met en outre en relief la coopération dans le domaine des formations universitaires qui progresse, se félicitant du grand intérêt des Burkinabés pour les études en Russie et l’augmentation du nombre des bourses à ces fins.Quant au soutien de Moscou sur le plan militaire, elle "prend en compte tous les souhaits exprimés par la partie burkinabée" à cet égard, assure le diplomate. "Cela concerne en tout premier lieu l’amélioration des capacités de combat des forces armées".Ougadougou au sommet Russie-Afrique?Début décembre, le Président de la Transition burkinabé, Ibrahim Traoré, a reçu l’invitation de Vladimir Poutine pour assister au sommet Russie-Afrique. Pourtant, face à la crise dévastant le Burkina Faso depuis deux coups d’État, il est difficile de prédire si M.Traoré va représenter lui-même le pays à cet évènement."Influence russe" pointée par ParisLe diplomate a également réagi au fait que la France épingle la Russie pour sa soi-disant influence néfaste sur le continent africain. "Cela reflète l’approche néocoloniale des pays occidentaux", selon lui.

