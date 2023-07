"Un danger additionnel pour le Burkina", un diplomate sur le trafic d'armes en provenance d’Ukraine

https://fr.sputniknews.africa/20230727/un-danger-additionnel-pour-le-burkina-un-diplomatesur-le-trafic-darmes-en-provenance-dukraine-1060831874.html

L'Afrique, et plus précisément le Burkina, est encore plus exposée au trafic d'armes qui circulent librement dans cette zone du Sahel, a affirmé à Sputnik... 27.07.2023, Sputnik Afrique

Entre les pays de la zone du Sahel, les frontières sont poreuses ce qui facilite la contrebande d’armes occidentales initialement livrées à Kiev qui arrivent en Afrique. C’est dangereux pour la stabilité du Burkina, a déclaré ce 27 juillet à Sputnik Afrique Alexeï Saltykov, ambassadeur russe au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire lors du sommet Russie-Afrique qui se déroule à Saint-Pétersbourg.Selon le diplomate russe, "le problème est très aigu et très pertinent pour n'importe quel pays, car l'utilisation et la répartition des armes occidentales qui sont livrées à l'Ukraine, n'ont pas de réglementation".Ces armes illicites déjà en AfriqueEn novémbre 2022, l'ex-Président nigérian Muhammadu Buhari avait attiré l'attention sur la nécessité de mieux protéger les frontières dans le bassin du lac Tchad, dénonçant le conflit en Ukraine comme une source de multiplication d’armes dans la région.Il avait alors déclaré que malgré les succès enregistrés par les troupes de la Force multinationale interarmées (MNJTF) et les diverses opérations nationales en cours dans la région, des menaces terroristes planent toujours sur la région, s'exprimant lors du 16e Sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commission du bassin du lac Tchad (CBLT) à Abuja. Trafic d'armes en UkraineEn été dernier, Europol s’inquiétait déjà sur le fait qu'une partie des armes destinées au régime de Kiev finissaient sur le marché noir et entre les mains de criminels."La prolifération d'armes à feu et d'explosifs en Ukraine pourrait entraîner une augmentation du trafic d'armes et de munitions vers l'Union européenne via des itinéraires de contrebande établis ou des plateformes en ligne" publiait en juillet l’institution.Depuis plusieurs années, l'Occident ne lésine pas sur les moyens pour fournir des armes à Kiev. Moscou avait déjà envoyé une note à l'Onu pour avertir du danger que représente ces livraisons à l'Ukraine.

