Des armes en provenance d’Ukraine acheminées dans le bassin du lac Tchad

Des armes en provenance d’Ukraine acheminées dans le bassin du lac Tchad

Le Président nigérian Muhammadu Buhari a appelé mardi à plus de vigilance et à un renforcement de la sécurité des frontières dans le bassin du lac Tchad en... 30.11.2022, Sputnik Afrique

S'exprimant mardi 29 novembre lors du 16e Sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commission du bassin du lac Tchad (CBLT) à Abuja, le Président nigérian Muhammadu Buhari a déclaré que la menace terroriste dans la région avait été relativement maîtrisée. L'afflux d'armes, en revanche, pose de nouveaux défis."Malgré les succès enregistrés par les troupes de la Force multinationale interarmées (MNJTF) et les diverses opérations nationales en cours dans la région, des menaces terroristes planent toujours sur la région", a-t-il indiqué.Besoin de mieux contrôler les frontièresM.Buhari a également fait savoir qu’une part substantielle des armes et munitions achetées pour mener la guerre en Libye était toujours acheminée vers la région du lac Tchad et d’autres zones du Sahel.Les pays du lac Tchad, à savoir le Cameroun, le Tchad, le Niger et le Nigeria, ne sont pas seuls à exprimer leur préoccupation face à la prolifération d’armes destinées à l’Ukraine.Le Nord de l’Europe également concernéLe même souci existe dans le Nord, en Finlande, où la police criminelle dispose d’indications d’après lesquelles des armes livrées à l’Ukraine tombent entre les mains de criminels dans le pays.Selon un commissaire de la Police criminelle centrale finlandaise, elles ont également été retrouvées en Suède, au Danemark et aux Pays-Bas.Europol a fait savoir qu’outre des fusils, les criminels demandaient des pistolets, des grenades et des drones de combat.

