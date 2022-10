https://fr.sputniknews.africa/20221030/des-armes-destinees-a-lukraine-fortement-demandees-par-la-criminalite-finlandaise-1056674876.html

Des armes destinées à l’Ukraine fortement demandées par la criminalité finlandaise

30.10.2022

Le crime organisé se développe en Finlande d’où une demande d’armes croissante, relate la radio-télévision Yle. Les connexions entre l’Ukraine et la Finlande sont déjà prêtes.La Police criminelle centrale (KRP) dispose déjà d’informations indiquant que des armes livrées à l’Ukraine se retrouvent chez des groupes criminels en Finlande.Demande de fusils et pas seulementIl signale que les informations reçues concernent des fusils d’assaut. La police ne veut pas rendre publiques des informations plus détaillées sur les armes qui se sont retrouvées en Finlande car les données de renseignement sont constamment complétées.Selon Christer Ahlgren, Europol a averti cet été que des réseaux criminels internationaux ont tenté de faire passer en contrebande des armes à feu et des munitions depuis l’Ukraine vers différents pays de l’UE.Europol a également fait savoir qu’outre des fusils, des pistolets, des grenades et des drones de combat étaient également demandés par les criminels.Les gangs de motardsLe commissaire Ahlgren précise que les itinéraires, les filières et les connexions nécessaires à la contrebande d'armes illégales de l'Ukraine vers la Finlande sont déjà prêts.Si dans les aéroports des contrôles sont bien organisés, les criminels ont leur réseau dans les ports commerciaux finlandais."Il serait dans l'intérêt de tous d'y mettre un terme."Le Pentagone préoccupé Fin août, l’inspecteur général du Pentagone Sean O'Donnell s’était déjà dit alerté pour détecter des signes de fraude et d’abus dans le cadre des livraisons d’armes à l’Ukraine. Il avait indiqué à Bloomberg que le système de transfert d'armes américaines à l'Ukraine devrait être testé, ainsi que le potentiel de détournement d'équipement de combat vers le marché noir.

