Le trafic illicite d’armes envoyées par l’Occident en Ukraine

Une partie des armes destinées à l’Ukraine finissent sur le marché noir et entre les mains de criminels, s’inquiétait cet été Europol. Le Président nigérian... 14.12.2022, Sputnik Afrique

Ce n'est pas la première fois que le problème de l’impossibilité de tracer le trafic illicite d’armes envoyées en Ukraine est évoqué par des instances et des personnalités politiques. Parmi d’autres, Europol a exprimé cet été la crainte que les armes fournies à l'Ukraine ne tombent entre les mains de criminels. En juillet, l’institution a publié une déclaration indiquant que "la prolifération d'armes à feu et d'explosifs en Ukraine pourrait entraîner une augmentation du trafic d'armes et de munitions vers l'Union européenne via des itinéraires de contrebande établis ou des plateformes en ligne". Le vol de ces armes, qui sont revendues au marché noir par des gangs et réseaux mafieux, est l'une des plus grandes sources d'inquiétude. Le sujet a été abordé dans plusieurs pays, dont le Tchad, la Finlande, la France ou la Russie. Ces armes pourraient être utilisées lors de futurs affrontements, s'est alarmé début décembre le député français Frank Giletti. Selon un commissaire de la Police criminelle centrale finlandaise, certaines ont également été retrouvées en Suède, au Danemark et aux Pays-Bas. Le Président nigérian, Muhammadu Buhari, a fait savoir fin novembre qu’une part substantielle des armes et munitions achetées pour mener la guerre en Libye était toujours acheminée vers la région du lac Tchad et d’autres zones du Sahel. Pour leur part, les États-Unis avaient déjà exigé que les dirigeants ukrainiens contrôlent la manière dont les armes américaines sont entreposées et les lieux où elles sont transférées. Déjà en 2017, l’OCCRP, un regroupement de journalistes d'investigation et de centres d'enquête a publié un rapport selon lequel l'Ukraine était devenue un "élément clé" d'un blanchiment permettant aux armes des pays de l'Union européenne d'atteindre les pays africains.

