Le Sénégal condamne la chaîne France 24 pour le traitement "tendancieux" de ses actualités

Le Sénégal condamne la chaîne France 24 pour le traitement "tendancieux" de ses actualités

Le gouvernement du Sénégal dénonce la chaîne France 24 pour sa manière "tendancieuse et subversive" de traiter l’actualité politique du pays, a révélé un communiqué publié le 8 juillet signé par le ministère de la communication.En particulier, cela concerne la couverture médiatique "insidieuse" des manifestations tenues début juin au pays, précise le document.Les faits de couverture injuste reprochés à la France 24, remontent notamment aux heurts entre les forces de l'ordre et des partisans de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko, et les violences urbaines qui s’en sont suivies.Condamnant "fermement" ces pratiques, le Sénégal rappelle que "la presse étrangère doit rester soumise aux mêmes exigences légales que les médias nationaux qui ne doivent en aucune manière transiger avec la vérité".Enfin, le gouvernement exige de la chaîne française qu’elle puisse "rétablir la vérité et de s’abstenir à l’avenir de porter atteinte à la réputation" du pays par ces moyens.Heurts de juin au SénégalDes heurts ont éclaté dans des quartiers de Dakar et d'autres villes et universités du pays le 2 juin en réaction à la condamnation d’Ousmane Sonko, candidat à la présidentielle de 2024, à 2 ans de prison ferme pour "corruption de la jeunesse". Cela a entrainé des vagues de violences occasionnant des destructions massives de différentes infrastructures.Acquitté des charges de viols et menaces de mort contre une employée, Ousmane Sonko a en revanche été condamné à deux ans de prison ferme pour avoir poussé à la "débauche" cette jeune femme de moins de 21 ans.M.Sonko avait déjà écopé fin mars de six mois de prison avec sursis pour "diffamation" contre le ministre du tourisme.Cette condamnation à elle seule, si elle est maintenue en cassation, menace l'éligibilité de Ousmane Sonko à la présidentielle du 25 février 2024. Précédemment, celui-ci a exprimé son souhait de se présenter aux élections. De son côté, le Président sortant, Macky Sall, a annoncé début juillet qu’il ne se portera pas candidat.

