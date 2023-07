Macky Sall annonce qu'il ne se reportera pas candidat à la présidentielle sénégalaise de 2024

https://fr.sputniknews.africa/20230703/macky-sall-annonce-quil-ne-va-pas-se-porter-candidat-a-la-presidentielle-de-2024-au-senegal-1060313510.html

Après un suspense qui a duré plusieurs mois, le Président sénégalais, Macky Sall, a annoncé ce 3 juillet qu'il n'allait pas se représenter pour un nouveau... 03.07.2023, Sputnik Afrique

Le Président sénégalais, Macky Sall, a déclaré, lundi soir Dakar, qu'il ne va pas se présenter pour un nouveau mandat à l'élection présidentielle prévue le 25 février 2024 dans le pays, mettant un terme au suspense qui a duré depuis plusieurs mois. L'annonce a été faite par le chef de l'Etat lors d'un message adressé à la Nation depuis le Palais de la République à Dakar et retransmis sur la Radio télévision sénégalaise "RTS". Cette décision a été "mûrement réfléchie," a dit le chef de l'Etat sénégalais. Le président Macky Sall, élu en 2012 et réélu en 2019, avait déclaré en mars dernier au magazine français "L'Express", qu'il a le droit de se présenter à la prochaine présidentielle fixée au dimanche 25 février 2024 . "Sur le plan juridique, le débat est tranché depuis longtemps", avait-il déclaré au média français. A signaler que la Constitution, après la révision de 2016, prévoit que la durée du mandat présidentiel est de cinq ans, et non plus sept, et que "nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs". Le 24 juin dernier, Macky Sall avait affirmé qu'il fera un "choix libre et souverain, très bientôt", car, selon lui, "le moment est venu", et ce lors de la cérémonie de clôture du Dialogue national ouvert avec les forces vives de la nations.

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

