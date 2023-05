https://fr.sputniknews.africa/20230518/initiative-africaine-de-paix-lafrique-ne-peut-pas-rester-silencieuse-dans-ce-conflit-en-ukraine-1059339848.html

Initiative africaine de paix: "l'Afrique ne peut pas rester silencieuse dans ce conflit" en Ukraine

Initiative africaine de paix: "l'Afrique ne peut pas rester silencieuse dans ce conflit" en Ukraine

L’Afrique est "victime" des sanctions antirusses imposées suite au lancement de l’opération militaire en Ukraine, disait le Macky Sall en juin dernier à... 18.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-18T20:54+0200

2023-05-18T20:54+0200

2023-05-18T22:28+0200

international

ukraine

afrique

paix

diplomatie

médiation

pourparlers

opinion

donbass. opération russe

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/1c/1058911790_0:141:3143:1908_1920x0_80_0_0_c907c1f3b15a539ebb9df411e0251da4.jpg

Le continent africain est d’autant plus légitime à jouer les médiateurs qu’il se retrouve lui-même touché par des conséquences du conflit, comme l’explique à Sputnik Jean-Yves Ollivier, fondateur de la Fondation Brazzaville et initiateur de cette mission de paix.L’Afrique paie notamment les pots cassés des sanctions visant à isoler la Russie, qui reste l’un de ses partenaires majeurs, comme l’expliquait déjà Jean-Yves Ollivier dans une tribune au Figaro, mi-février. La crise de l’énergie et la perturbation des livraisons de céréales et d’engrais sont en particulier préjudiciables au continent.S’il se focalise d’abord sur le résultat des négociations et la volonté d’"amorcer un dialogue" entre la partie russe et ukrainienne, l’ancien proche de Jacques Chirac explique que cette mission traduit aussi le rôle diplomatique grandissant pris par l’Afrique ces dernières années.Une mission équilibréeL’idée de cette initiative africaine pour la paix a d’ailleurs été longuement mûrie. Les prémices remontent à plus d’un an. La mission a tenté de mettre toutes les chances de son côté en réunissant des chefs d’États venus de différentes régions du continent et partageant diverses vues sur le conflit, explique Jean-Yves Ollivier.Les membres de la Fondation Brazzaville, à l’origine du projet, ont également "une expérience très solide en matière de résolution pacifique", affirme encore celui qui en est le président.L’initiative africaine a pour l’heure trouvé des échos favorables du côté du Kremlin, qui s’est dit prêt à écouter ses propositions. Kiev s’est également montré disposé à recevoir la mission.

ukraine

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, ukraine, afrique, paix, diplomatie, médiation, pourparlers, opinion