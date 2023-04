https://fr.sputniknews.africa/20230404/le-senegal-celebre-le-63e-anniversaire-de-la-fete-de-lindependance-1058408122.html

Le Sénégal célèbre le 63e anniversaire de son indépendance

Le 63e anniversaire de l'accession à la souveraineté internationale du Sénégal a été célébré, ce mardi 4 avril à Dakar et dans l'ensemble des régions et départements du pays, autour du thème: Forces armées et préservation des ressources naturelles. À Dakar, le Président et chef suprême des armées, Macky Sall, a assisté à la cérémonie solennelle et à un défilé militaire.Un défilé des différents corps des forces armées a été organisé à la Place des Nations de Dakar, en présence de membres du gouvernement, de représentants de la Nation ainsi que des membres du Corps diplomatique accrédité à Dakar, dont l'ambassadeur de SM le Roi au Sénégal, Hassan Naciri. La cérémonie a démarré par une prise d'armes avec une remise de décorations, suivie d'une projection d'un film qui porte sur le condensé des activités que mènent les forces de défense et de sécurité dans le cadre de la préservation des ressources naturelles. Le spectacle a débuté par un défilé des majorettes de l’institution Notre-Dame dont le volet civil a été marqué par les prestations des établissements scolaires des communes de la région à Dakar. Des écoles militaires comme le Prytanée militaire et l'École militaire de santé (EMS) ont également participé à ce défilé, de même que des détachements de différents centres de formation. Le défilé aérien et motorisé a, quant à lui, été l’occasion de montrer les nouveaux équipements et matériels acquis par l’armée dans le cadre du renforcement de ses capacités techniques et opérationnelles. Les véhicules de guerre et de maintien de l'ordre dévoilés par l'armée portent également les noms de Léopold Sédar Senghor, Aline Sitoë Diatta, Khali Madiakhaté Kala, entre autres figures historiques. La prestation des majorettes du lycée Kennedy de Dakar a clôturé le volet civil de ce défilé. Message à la NationDans un message adressé à la Nation, le 3 mars, à la veille de la célébration de cet anniversaire de l’accession du Sénégal à l’indépendance, Macky Sall a souligné que "la fête de l’indépendance, qui marque notre liberté retrouvée, nous rappelle, en même temps, l'histoire qui nous lie et nous oblige à bâtir sur la terre de nos ancêtres l'héritage que nous devons laisser à nos enfants". Par ailleurs, le chef de l’État a annoncé l'implantation de nouvelles unités de l'armée "jusque dans les zones les plus excentrées, afin de mieux affirmer la souveraineté de l'État et assurer la sécurité des personnes et des biens", dans un contexte marqué par "la montée des périls". Macky Sall a, en outre, affirmé son ouverture au dialogue et à la concertation, avec ''toutes les forces vives de la nation, dans le respect de l'État de droit et des Institutions de la République". Le Sénégal est devenu une République le 15 novembre 1958. Le 20 août 1960, le pays accède à l'indépendance sous la direction du Président Léopold Sédar Senghor, premier chef d’État africain à libéraliser la vie politique en instaurant le pluralisme par une ouverture au multipartisme, toutefois canalisée et contrôlée.

