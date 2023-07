https://fr.sputniknews.africa/20230728/deuxieme-journee-du-sommet-russie-afrique-a-quoi-sattendre-1060849311.html

Deuxième journée du Sommet Russie-Afrique: à quoi s'attendre?

Deuxième journée du Sommet Russie-Afrique: à quoi s'attendre?

Ce 28 juillet, le Sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg entre dans sa deuxième journée, et le programme reste chargé. Suivez le déroulement de cet... 28.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-28T08:17+0200

2023-07-28T08:17+0200

2023-07-28T08:17+0200

sommet russie-afrique 2023

russie

vladimir poutine

session

afrique

sénégal

république centrafricaine

cameroun

libye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/1c/1060849141_0:134:3163:1913_1920x0_80_0_0_f6262dbdd638a68a474b01351a965a55.jpg

La deuxième journée du Sommet Russie-Afrique débute ce matin à Saint-Pétersbourg. Outre une myriade de sessions consacrées au développement des relations russo-africaines, voici les principaux événements à suivre.Entretiens des dirigeants africains avec PoutineLe Président russe prévoit de continuer à rencontrer les leaders africains présents à Saint-Pétersbourg. Ce vendredi sont prévus des entretiens avec les Présidents de la République centrafricaine, du Cameroun, du Sénégal ainsi qu’avec le chef du Conseil présidentiel libyen.Selon l'assistant présidentiel Youri Ouchakov, Vladimir Poutine participera à un petit-déjeuner de travail avec un groupe de dirigeants africains et à une réunion avec la mission africaine sur Ukraine.Intervention lors de la session plénièreDe plus, le chef de l’État russe doit intervenir à la session plénière du Sommet avec "une grande déclaration". Des discours seront également prononcés par les chefs de pays africains.Une conférence de presse doit suivre.Signature des accordsQuelques jours avant l'ouverture du Sommet, le dirigeant russe a annoncé qu'un ensemble important d'accords et de mémorandums y serait signé, y compris l'approbation du plan d'action du Sommet Russie-Afrique jusqu'en 2026.L'assistant présidentiel a encore fait savoir qu'une déclaration finale faisant suite aux résultats du Sommet définirait des approches pour le développement de la coopération entre les pays.Participez et suivez le déroulement de la journée sur Telegram, TikTok, Odysee, Facebook, Twitter et Threads à l'aide du hashtag #RussiaAfricaSummit.*Meta (Facebook et Instagram) est interdite en Russie pour activités extrémistes.

russie

afrique

sénégal

république centrafricaine

cameroun

libye

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, vladimir poutine, session, afrique, sénégal, république centrafricaine, cameroun, libye