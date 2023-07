https://fr.sputniknews.africa/20230727/louganda-et-la-russie-signent-un-accord-sur-la-construction-dune-centrale-nucleaire-1060844360.html

L'Ouganda et la Russie signent un accord sur la construction d'une centrale nucléaire - vidéo

L'Ouganda et la Russie signent un accord sur la construction d'une centrale nucléaire - vidéo

Le Président ougandais a annoncé qu'un accord russo-ougandais sur la construction d'une centrale nucléaire avait été signé au Sommet Russie-Afrique à... 27.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-27T19:22+0200

2023-07-27T19:22+0200

2023-07-27T20:42+0200

sommet russie-afrique 2023

ouganda

russie

yoweri museweni

centrale nucléaire

afrique subsaharienne

international

pétrole

économie

vladimir poutine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/1b/1060845150_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_339ae87275edcef90f8420ddb1fe3858.jpg

L'Ouganda et la Russie se sont mis d'accord pour construire une centrale nucléaire, a annoncé ce jeudi 27 juillet le Président ougandais, Yoweri Museveni, à l'issue d'entretiens avec son homologue russe, Vladimir Poutine, à Saint-Pétersbourg où se déroule le Sommet Russie-Afrique.M.Museweni a souligné le grand potentiel de son pays dans la production de phosphate et d'ammoniac avant d'inviter les entreprises russes à s'intéresser à l'Ouganda.Il a en outre invité les entreprises russes à participer à l'exploration pétrolière en Afrique de l'Est et proposé à Moscou de collaborer dans la construction de satellites spatiaux.Un "partenaire clé"Le Président Poutine a, pour sa part, qualifié l'Ouganda de partenaire clé de Moscou sur le continent africain. Selon le dirigeant russe, la Russie et l'Ouganda sont solidaires concernant les questions internationales, en particulier sur la construction d'un monde multipolaire équitable.De manière générale, le développement des relations avec les États africains est l'une des priorités de la politique étrangère de Moscou, a conclu M.Poutine.Le 2e Sommet et forum économique et humanitaire Russie-Afrique se déroule à Saint-Pétersbourg les 27 et 28 juillet.

ouganda

russie

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ouganda, russie, yoweri museweni, centrale nucléaire, afrique subsaharienne, international, pétrole, économie, vladimir poutine