"L'information, c'est le pouvoir": le Zimbabwe prône le souveraineté médiatique face à l’Occident

2023-07-27T20:31+0200

"L'information, c'est le pouvoir", a martelé auprès de Sputnik Monica Mutsvangwa, ministre zimbabwéenne de l'Information, qui participe au sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. Elle estime que pour une coopération fructueuse, la Russie et le Zimbabwe doivent s’échanger des informations directement, et non par le biais des médias occidentaux.La ministre souligne que l’objectif est de faire en sorte que les Russes puissent "comprendre le Zimbabwe d'un point de vue zimbabwéen" et vice versa.La vision colonialiste des médias occidentauxLa ministre a rappelé sa discussion avec des hommes d'affaires russes qui lui disaient avoir peur d'investir en Afrique et dans ses industries, considérant le continent comme une destination risquée et peu attrayante.Elle a expliqué que cela était dû au fait qu'ils écoutaient les chaînes de télévision comme CNN ou BBC. D’après elle, "ces médias occidentaux pensent que l'Afrique leur appartient", ce qui n'est pas vrai car le continent appartient aux Africains.Prononçant un grand discours ce jeudi 27 juillet à la session plénière du Sommet Russie-Afrique, Vladimir Poutine a déclaré que la Russie travaillait à l'ouverture de bureaux de représentation des principaux médias russes en Afrique, notamment ceux de l’agence de presse Rossiya Segodnya, dont Sputnik fait partie.

