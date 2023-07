https://fr.sputniknews.africa/20230727/la-politique-erronee-des-pays-occidentaux-est-a-lorigine-de-la-crise-alimentaire-en-afrique-1060837079.html

"La politique erronée des pays occidentaux" est à l’origine de la crise alimentaire en Afrique

"La politique erronée des pays occidentaux" est à l’origine de la crise alimentaire en Afrique

Les erreurs économiques de l’Occident et les sanctions contre la Russie ont aggravé la crise alimentaire en Afrique, estime auprès de Sputnik Afrique... 27.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-27T17:29+0200

2023-07-27T17:29+0200

2023-07-27T17:29+0200

afrique subsaharienne

burkina faso

côte d'ivoire

céréales

économie

brics

sécurité alimentaire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/1b/1060830870_0:151:3182:1941_1920x0_80_0_0_99de64d1d8036ee20452a78de04d6eda.jpg

Les origines des problèmes alimentaires qui gangrènent le continent africain résident dans les erreurs économiques des pays occidentaux, affirme auprès de Sputnik Afrique Alexeï Saltykov, ambassadeur russe en Côte d’Ivoire et au Burkina Faso.De plus, les sanctions occidentales contre Moscou ont davantage perturbé la sécurité alimentaire du continent africain, étant donné que plusieurs pays dépendent des livraisons en blé et engrais provenant de Russie. "Les sanctions ont créé beaucoup de difficultés en ce qui concerne la livraison des marchandises en provenance de notre pays, l'assurance, le fret, les transactions bancaires, tout ça a provoqué beaucoup d'impacts négatifs sur le commerce de blé et d'engrais", développe le diplomate.Un facteur supplémentaire réside dans le fait que plusieurs pays ont fait des emprunts "sans se soucier de leur contrepoids en produits, en matières".Système financier obsolèteDans le contexte actuel, marqué par la non-prolongation par la Russie de l’accord céréalier, il faut miser sur d’autres moyens logistiques, prône Alexeï Saltykov.Par ailleurs, ce 27 juillet, lors du Sommet Russie-Afrique, Vladimir Poutine a annoncé être prêt à livrer gratuitement des céréales à certains pays africains, dont le Burkina Faso.L’ambassadeur russe rappelle l’importance de chercher des moyens pour faire des transactions bancaires qui ne seront pas sous le coup des sanctions occidentales. De plus, le système actuel financier est considéré comme "périmé, obsolète" par beaucoup pays africains, affirme-t-il.Le rôle de l’AfriqueLes pays africains pourront forcer l'Occident à admettre ses erreurs politiques: "Nos partenaires sont soucieux, bien sûr, de la situation qui s'est créée sur le marché des blés, des engrais. Nous leur avons dit que c'est aussi la part des pays africains qui doivent aider la Russie à parler à ses partenaires occidentaux pour les convaincre d'avouer que leur politique est contraire aux intérêts des États africains".L'Alliance des BRICS au Burkina FasoUne représentation de l’Alliance des BRICS est sur le point d'être implantée au Burkina Faso. La partie burkinabè doit d’abord se prononcer sur les projets qu’elle considère prioritaires, d’après Alexeï Saltykov.Le bureau de la représentation de l'Alliance des BRICS n'est pas encore établi, mais l'accord des Burkinabè a été obtenu, et "c'est un bon signe pour renforcer la présence de l'Alliance des BRICS dans cette région".

afrique subsaharienne

burkina faso

côte d'ivoire

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, burkina faso, côte d'ivoire, céréales, économie, brics, sécurité alimentaire