Une représentation de l’Alliance des BRICS va ouvrir au Burkina - vidéo

Le Président de la Transition burkinabè Ibrahim Traoré s'est vu remettre la Médaille des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud), a-t-il annoncé sur son compte Twitter. La décoration lui a été remise dans le cadre d'une visite ayant en vue l'ouverture au Burkina Faso d'une représentation de l’Alliance.Selon la direction de la communication de la présidence du Burkina Faso relayée par les médias du pays, cette décoration "salue la détermination et le courage du capitaine Traoré". La remise de la décoration a eu lieu lors d’une audience accordée à une délégation de l’Alliance internationale des projets stratégiques BRICS, conduite par sa présidente Larissa Zelentsova. Cette alliance représente le lien entre les pays des BRICS et les pays non membres. La rencontre a été consacrée à la coopération et au soutien des BRICS au Burkina Faso, a-t-elle indiqué.La coopération entre le groupe des BRICS et Ouagadougou se fera entre autres en matière de développement économique, d'humanitaire et de culture, a ajouté la responsable.Une crise négligéeCe n'est pas la première fois que le Président de la transition du Burkina Faso rencontre des responsables de l’Alliance internationale des BRICS. Il s'est ainsi entretenu le 30 mai avec Ahoua Don Mello, représentant de l'Alliance en Afrique de l’Ouest et centrale.Le Burkina Faso figure cependant en tête de la liste des crises de déplacement les plus négligées du monde en 2022, dressé par un rapport du Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC). Il compte en effet 14.000 morts et deux millions de personnes déplacées.

