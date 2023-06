https://fr.sputniknews.africa/20230604/ce-pays-africain-couve-la-crise-humanitaire-la-plus-negligee-au-monde--1059715234.html

Ce pays africain couve la crise humanitaire la plus négligée au monde

Ce pays africain couve la crise humanitaire la plus négligée au monde

Le Burkina Faso vit une crise de déplacement de population ignorée par le reste du monde, a déploré le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC). L’organisme... 04.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-04T19:08+0200

2023-06-04T19:08+0200

2023-06-04T19:08+0200

afrique subsaharienne

burkina faso

réfugiés

personnes déplacées

crise humanitaire

ukraine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/07/1e/1055695032_0:47:1024:623_1920x0_80_0_0_82c9a95db882dfb2aeb2ef4a4d872e6b.jpg

L’Afrique, éternelle oubliée? Le Burkina Fasso fait aujourd’hui face à une crise des réfugiés qui est la plus négligée du monde, selon un rapport du Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC). Plus de 2 millions de personnes ont en effet été contraintes de fuir leur foyer et un quart de la population a désormais besoin d'une aide humanitaire, au "pays des Hommes intègres".La deuxième crise des déplacés la plus négligée au monde est aussi en Afrique, puisque c’est la République démocratique du Congo qui en fait les frais, ajoute l’organisme. Au total, le continent abrite sept des dix crises les plus négligées par le reste de la planète.L’Ukraine éclipse tout le resteL’organisme déplore aussi que l’attention portée à l’Ukraine éclipse les crises humanitaires dans d’autres pays. Les flux de dons se sont en effet réorientés vers l’accueil des réfugiés ukrainiens, au détriment d’autres pays. L’aide à l’Afrique a ainsi baissé, dans le sillage du conflit.Le conflit ukrainien a par ailleurs entraîné une "augmentation de l’insécurité alimentaire" dans de nombreux pays, souligne l’organisme.Moscou a déjà plusieurs fois critiqué les restrictions visant ses exportations de céréales et d’engrais, qui freinent les livraisons vers les pays dans le besoin. L’accord d’Istanbul, signé en juillet dernier, avait permis de débloquer partiellement la situation. Mais la Russie continue de blâmer l’attitude occidentale, alors que de nombreux navires chargés de céréales sont redirigés vers les ports européens, au détriment de l’Afrique.

afrique subsaharienne

burkina faso

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, burkina faso, réfugiés, personnes déplacées, crise humanitaire, ukraine