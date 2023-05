https://fr.sputniknews.africa/20230503/ces-pays-africains-les-plus-frappes-par-laggravation-de-la-crise-alimentaire-1059014313.html

Ces pays africains les plus frappés par l’aggravation de la crise alimentaire

En 2022, 258 millions de personnes dans 58 pays ont eu besoin d’une aide alimentaire d’urgence, contre 193 millions il y a un an, selon un rapport de plusieurs... 03.05.2023, Sputnik Afrique

L'insécurité alimentaire aiguë a progressé l'an dernier pour la quatrième année consécutive, avec 65 millions de personnes supplémentaires souffrant d'une faim qui menace directement leur vie, selon le rapport du réseau mondial sur les crises alimentaires comprenant l'Union européenne, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) ou encore le Programme alimentaire mondial (PAM).En 2022, 258 millions de personnes ont eu besoin d’une aide alimentaire d’urgence, soit 65 millions de plus qu’en 2021.Le nombre de pays concernés a également augmenté pour passer de 53 à 58.L’Afrique parmi les plus touchésL'insécurité alimentaire aiguë englobe les niveaux 3 à 5 de l'échelle internationale de la sécurité alimentaire: crise, urgence et catastrophe.En 2022, le niveau 3 a concerné 26% de la population de la République démocratique du Congo, 21% des Éthiopiens, 12% des Nigérians et 24% des Soudanais.L’insécurité du niveau 4 a touché 3,8 millions de Congolais (4%), 3,1 millions de Soudanais (6%), 2,9 millions de Soudanais du Sud (23%), 1,5 million de Somaliens (9%).Selon le rapport, l’insécurité alimentaire "reste à un niveau inacceptable" notamment en RDC, en Éthiopie, en Afghanistan, au Nigeria ou encore au Yémen.Sur 376.000 personnes se trouvant dans la phase "catastrophe" de l’insécurité alimentaire, la phase la plus critique, 57% vivent en Somalie, qui est depuis fin 2020, tout comme le reste de la Grande Corne de l’Afrique (Éthiopie, Érythrée, Djibouti, Kenya et Soudan) en proie à la pire sécheresse de ces 40 dernières années.La phase catastrophe frappe également des Soudanais du Sud, des Burkinabè et des Nigérians.La FAO signale que les conflits ont été le principal moteur des crises alimentaires en 2022.Les événements météo extrêmes comme la sécheresse de la Corne de l'Afrique et les inondations dévastatrices au Pakistan sont aussi des causes majeures de l'aggravation de cette insécurité alimentaire.

