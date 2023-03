https://fr.sputniknews.africa/20230328/bamako-annonce-de-grandes-mesures-pour-la-securite-alimentaire-pour-2023-1058343085.html

Bamako annonce de grandes mesures pour la sécurité alimentaire pour 2023

Bamako annonce de grandes mesures pour la sécurité alimentaire pour 2023

L’État malien accordera en 2023 une aide alimentaire importante aux millions d’habitants du pays qui en ont besoin, a annoncé le 27 mars Choguel Kokalla Maïga, Premier ministre du pays, lors de la 19e session du Conseil national de la Sécurité alimentaire (CNSA).Au Mali, plus de 1,2 million de personnes ont besoin d’assistance alimentaire et nutritionnelle, selon l’évaluation provisoire du Système d’alerte précoce à travers le cadre harmonisé. Plus de quatre millions de personnes sont dans une situation d’insécurité alimentaire modérée au Mali, rappelle Maliweb.Selon le Premier ministre, le Plan national de réponses 2023 "tentera d’apporter des solutions d’atténuation pour plus de trois millions de personnes".Les causes de ce déficit alimentaireLa crise alimentaire malienne est causée par les sanctions imposées au Mali par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et l’Union monétaire Ouest-Africaine (UEMOA). Cependant, la cour de justice de l’UEMOA a ordonné le 24 mars la suspension de sanctions prises en janvier par l'Afrique de l'Ouest contre le Mali, selon les médias.Selon le Premier ministre malien, les sanctions continuent d’affecter négativement l’économie du pays, à travers la baisse du niveau des activités, des flux commerciaux, et engendre une inflation sur les produits alimentaires et non alimentaires, est-il indiqué sur la page Facebook* de la Primature du Mali.À cela, il faut ajouter l’incidence de la crise ukrainienne sur l’approvisionnement du pays en denrées de première nécessité et en intrants agricoles, notamment les engrais minéraux, a conclu le Premier ministre malien.* Meta (Facebook et Instagram) est interdite en Russie pour activités extrémistes

