L'accord céréalier est dans une impasse, constate Lavrov

L'accord céréalier est dans une impasse, a constaté le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov en conférence de presse suite à la réunion du Conseil de... 25.04.2023, Sputnik Afrique

La situation autour de l'initiative céréalière est dans une impasse à cause notamment de l'attitude "peu sérieuse" de l'Occident, a déclaré ce mardi 25 avril le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.Selon lui, les puissances occidentales, et notamment Washington, cherchent à empêcher les céréales et les engrais russes de parvenir aux marchés mondiaux et dans certains pays. Cela complique le travail du Programme alimentaire mondial, qui aide les pays les plus pauvres, a ajouté M.Lavrov.La veille, le ministère russe de la Défense a fait valoir que les récentes attaques ukrainiennes visant les bases navales à Sébastopol, réalisées depuis une zone désignée pour la mise en œuvre de l'initiative céréalière, mettaient en péril la prochaine prolongation de l'accord.En mars 2023, l’accord céréalier a été prolongé pour 60 jours au lieu de 120, comme cela avait été le cas antérieurement. Par la suite, la Russie a indiqué qu’elle suspendrait sa participation le 18 mai, s’il n’y avait pas de progrès tangibles concernant le déblocage des exportations agricoles russes et l’expédition des produits vers les pays dans le besoin.

