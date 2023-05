https://fr.sputniknews.africa/20230504/tromperie-cerealiere-ou-va-la-majorite-du-ble-ukrainien-1059024643.html

Tromperie céréalière: où va la majorité du blé ukrainien?

Tromperie céréalière: où va la majorité du blé ukrainien?

Alors que l'accord céréalier était censé approvisionner les pays les plus nécessiteux, les céréales ukrainiennes sont acheminées vers les pays riches. D'après... 04.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-04T10:07+0200

2023-05-04T10:07+0200

2023-05-04T10:07+0200

accord céréalier d’istanbul (2022)

international

ukraine

exportations

céréales

occident

russie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/08/10/1055873957_0:104:3119:1858_1920x0_80_0_0_bc7ffb8294e346e43d1244dd219450f9.jpg

L'accord céréalier signé entre la Russie, l'Ukraine, la Turquie et l'Onu à Istanbul le 22 juillet 2022 pour résoudre la crise alimentaire mondiale, plusieurs fois prolongé, expire le 18 mai. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a réitéré que les conditions de l'accord n'ont toujours pas été remplies dans la partie concernant le secteur agricole russe.Une nouvelle réunion consacrée à l'éventuelle prolongation de l'accord devrait se tenir le 5 mai.Où va le blé ukrainien?L'une des pierres d'achoppement pour la mise en œuvre de ces ententes est la destination des céréales en provenance d'Ukraine. Car la plupart de ces grains sont en réalité destinés aux pays occidentaux et non pas aux pays dans le besoin."Plus de 29 millions de tonnes de denrées alimentaires en provenance d'Ukraine ont été livrées à ceux qui en avaient un besoin urgent", a affirmé mardi l'ambassade des États-Unis à Ankara. Mais à quel point est-ce vrai? En se fondant sur les données de l'Onu, Sputnik montre quelle est en réalité leur destination.Ainsi, 29.424.000 tonnes de céréales ont été pour l'instant exportées depuis les ports ukrainiens, selon les données des Nations unies. Mais seulement 2,58%, soit 758.535 tonnes, ont été acheminées vers l'Afrique subsaharienne où se trouvent les pays dans le besoin.Viennent ensuite l'Asie du Sud avec 5,87% (1.726.000 tonnes), le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord avec 15,05% (4.427.000 tonnes) et l'Asie-Pacifique avec 26,49% (7.794.000 tonnes).Mais c'est l'Europe qui a reçu la plus grosse part du gâteau: 50,2% ou 14.718.000 tonnes.D'après ces données, 1.058 navires de transport ont quitté les ports ukrainiens à ce jour avec à leur bord du maïs, du blé et d'autres céréales, mais aussi de la farine de tournesol et de l'huile de tournesol.Voici le classement des pays ayant reçu le plus de céréales en provenance d'Ukraine:

ukraine

occident

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

accord céréalier d’istanbul (2022), international, ukraine, exportations, céréales, occident, russie