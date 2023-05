https://fr.sputniknews.africa/20230531/le-president-burkinabe-recoit-un-representant-de-lalliance-des-brics-1059633390.html

Le Président burkinabè reçoit un représentant de l’Alliance des BRICS

Le Président burkinabè reçoit un représentant de l’Alliance des BRICS

Des projets entre Ouagadougou et les BRICS seraient-ils en cours de préparation? Une chose est sûre, le représentant de l’Alliance internationale des BRICS en... 31.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-31T19:57+0200

2023-05-31T19:57+0200

2023-05-31T20:09+0200

afrique subsaharienne

burkina faso

brics

international

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/09/1e/1056344863_0:0:800:451_1920x0_80_0_0_9367efc04bdcacdd2ac332400c987a7c.jpg

Ibrahim Traoré, Président de la transition du Burkina Faso, s’est entretenu le 30 mai avec Ahoua Don Mello, représentant de l’Alliance internationale des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) en Afrique de l’Ouest et Centrale, a annoncé la présidence burkinabè. Cette Alliance représente le lien entre les pays des BRICS et les pays non membres, selon M.Don Mello.La discussion a porté sur les critères de sélection des projets que les BRICS pourraient réaliser avec Ouagadougou. Olivia Rouamba, chef de la diplomatie du pays, a assisté aux entretiens organisés au lendemain d’une réunion au ministère burkinabè des Affaires étrangères.M.Don Mello a assuré qu’à la sortie de l’entretien, le Président Traoré avait "marqué son accord pour la poursuite du processus", indique le communiqué.Après cette première étape de l’identification des projets, la présidente de l’Alliance internationale des BRICS Larissa Zelentsova devrait se rendre au Burkina Faso dans les jours à venir.Cela marquera le début de "la deuxième étape qui est l’installation de l’Alliance au Burkina Faso en vue de créer un pont entre ce pays et les BRICS.

afrique subsaharienne

burkina faso

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, burkina faso, brics, international