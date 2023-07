https://fr.sputniknews.africa/20230727/transactions-russo-africaines-vers-la-creation-dun-systeme-de-reglements-directs-1060848374.html

Transactions russo-africaines: vers la création d'un système de règlements directs?

Transactions russo-africaines: vers la création d'un système de règlements directs?

La création d'un moyen pour faciliter les transactions bancaires entre les banques russes et africaines est imminente et sera primordial pour les deux parties... 27.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-27T23:03+0200

2023-07-27T23:03+0200

2023-07-27T23:03+0200

sommet russie-afrique 2023

afrique

russie

international

transaction

système bancaire

swift

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103836/61/1038366154_0:116:3232:1934_1920x0_80_0_0_7262fcf359a0d51f90a32831fba144ce.jpg

Il est nécessaire de créer un système de relations directes entre les institutions financières russes et celles des pays africains, a estimé devant la presse Danila Algoulian, vice-président de la Société d'État russe de développement (VEB.RF), à la veille du deuxième Sommet Russie-Afrique, à Saint-Pétersbourg.Selon lui, les banques russes ont été exclues du système actuel de relations de correspondance basé sur SWIFT en raison de sanctions illégitimes. De belles opportunités en AfriqueSelon lui, la création de ce nouveau système contribuera à diminuer les conséquences négatives.Le deuxième Sommet Russie-Afrique se déroule les 27 et 28 juillet à Saint-Pétersbourg. Il a pour devise "Pour la paix, la sécurité et le développement".

afrique

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, russie, international, transaction, système bancaire, swift