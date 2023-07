https://fr.sputniknews.africa/20230719/ce-pays-africain-pourrait-avec-la-russie-transformer-un-port-sur-la-mer-rouge-en-hub-de-transit-1060636816.html

Ce pays africain pourrait avec la Russie transformer un port sur la mer Rouge en hub de transit

Ce pays africain pourrait avec la Russie transformer un port sur la mer Rouge en hub de transit

19.07.2023

Le port érythréen de Massaoua, sur la côte de la mer Rouge, pourrait devenir un hub de transit international. Moscou et Asmara élaborent des projets en ce sens, a déclaré ce 19 juillet à Sputnik l’ambassadeur d’Érythrée en Russie, Petros Tseggai.D’ailleurs, il a précisé qu’il était prématuré de parler de résultats préliminaires de ce travail.Lors de sa visite en Érythrée en janvier, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, avait promis que les deux pays étudieraient la possibilité d’utiliser le port de Massaoua comme un hub pour le transport de marchandises russes.Situé au bord de la mer Rouge, c’est le deuxième de la Corne de l'Afrique. Il peut servir d’escale pour les bateaux passés par le canal de Suez.Liens entre villes portuaires russes et africainesDébut janvier, le port érythréen Massaoua et celui criméen de Sébastopol sur la mer Noire ont signé un accord de coopération.Plusieurs autres villes africaines se sont également jumelées à des russes. C'est le cas notamment de la sud-africaine Durban, qui s’est récemment liée à Saint-Pétersbourg, ou d'Alger qui a des projets de jumelage avec Moscou et de partenariat avec Saint-Pétersbourg.

