Les villes d’Alger et de Moscou vont sceller un accord de jumelage

Les villes d'Alger et de Moscou vont sceller un accord de jumelage

Alger va signer un accord de jumelage avec Moscou et un partenariat avec Saint-Pétersbourg, a annoncé auprès de Sputnik le gouverneur de la capitale... 03.12.2022

Le wali (gouverneur) d’Alger Mohamed Abdennour Rabehi a évoqué à Sputnik les projets de coopération avec la capitale russe."Nous avons eu plusieurs rencontres fructueuses au niveau municipal, avec des chefs d’entreprises et d’universités. Nous allons signer un document de partenariat de jumelage entre Alger et Moscou", a-t-il fait savoir, signalant que le Forum municipal international des BRICS, organisé à Saint-Pétersbourg, a présenté un grand intérêt.Partenariat entre deux universités"Nous préparons également un projet de partenariat avec Saint-Pétersbourg, entre deux universités polytechniques: d’Alger et de Saint-Pétersbourg", a raconté le gouverneur d’Alger.Il a expliqué que son pays avait besoin de la formation de spécialistes dans le domaine de l’électronique, de l’informatique, de l’intelligence artificielle, du génie civil et de la restauration.Transports et restauration des bâtimentsLes autorités de Moscou et d’Alger s’étaient précédemment entendues pour coopérer en matière de transports et de restauration des bâtiments. Le portail de la ville de Moscou fait savoir qu’Alger a l’intention d’intégrer un système de feux de signalisation intelligents et d’étendre son parc de véhicules.Les deux municipalités envisagent également des échanges d’experts dans les transports et la restauration de bâtiments.

