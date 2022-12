https://fr.sputniknews.africa/20221203/davantage-de-touristes-russes-attendus-en-algerie-1057163751.html

Vols directs: davantage de touristes russes attendus en Algérie

Vols directs: davantage de touristes russes attendus en Algérie

03.12.2022

L'Algérie envisage d'augmenter le nombre de vols directs vers la Russie, a indiqué à Sputnik le wali (gouverneur) d'Alger Mohamed Abdennour Rabehi. En outre, le pays veut établir une liaison aérienne directe avec Saint-Pétersbourg.À l'heure actuelle, deux vols reliant Alger à Moscou sont effectués par semaine, a-t-il précisé. Afin de les rendre plus fréquents, mais aussi de relier Alger à la Venise du nord, des négociations ont été menées avec le patron d'une compagnie aérienne russe.Un aéroport de transitLe pays est le plus vaste en Afrique, situé dans plusieurs zones climatiques, ce qui présente un important intérêt touristique, a souligné le wali.Ce projet permettra aux Russes non seulement de voyager en Algérie, mais aussi transiter vers l'Europe via l'aéroport d'Alger, a-t-il ajouté.En effet, en raison des sanctions antirusses imposées par l'Occident, les voyageurs souhaitant se rendre en Europe depuis la Russie sont aujourd’hui obligés d'utiliser des aéroports de transit, comme Istanbul, Erevan et Helsinki.

