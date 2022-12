https://fr.sputniknews.africa/20221210/exposee-aux-pannes-de-courant-cette-ville-dafrique-du-sud-veut-sinspirer-de-lexperience-russe-1057230084.html

Exposée aux pannes de courant, cette ville d’Afrique du Sud veut s’inspirer de l’expérience russe

Investir dans le social, une transition vers des énergies propres, mais avant tout, régler les problèmes d’électricité. La ville portuaire de Durban, en... 10.12.2022, Sputnik Afrique

Liée à Saint-Pétersbourg par un récent jumelage, la ville portuaire sud-africaine de Durban souhaite en plus coopérer avec Moscou, les trois villes étant confrontées "à des problèmes similaires". En plus de cela, d’autres partenariats seront les bienvenus:Problèmes de courantLes perturbations d’électricité impactant beaucoup Durban, c’est surtout l’expérience d’autres villes dans ce domaine qui l’intéresse.Et d’ajouter qu’ils voudraient également s’inspirer des mécanismes choisis par les entreprises russes dans le domaine des investissements sociaux.Qui plus est, l’expérience des villes faisant partie des BRICS et les échanges avec elles suscitent également un vif intérêt pour cette ville sud-africaine: savoir comment elles reconstruisent les infrastructures portuaires ou envisagent de réaliser la transition énergétique, de la consommation de sources non renouvelables à des énergies propres.

