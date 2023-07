https://fr.sputniknews.africa/20230718/un-algerien-reussit-lascension-du-plus-haut-sommet-deurope-et-y-plante-le-drapeau-national-1060606455.html

Un Algérien réussit l’ascension du plus haut sommet d’Europe et y plante le drapeau national

Un Algérien réussit l’ascension du plus haut sommet d’Europe et y plante le drapeau national

Un ressortissant d’Algérie a gravi le plus haut sommet d’Europe, l’Elbrouz. L’alpiniste Amine Bouhassane y a rendu hommage à son pays de naissance, mais a... 18.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-18T09:57+0200

2023-07-18T09:57+0200

2023-07-18T09:58+0200

afrique

maghreb

algérie

maroc

elbrouz

ascension

message

paix

alpinisme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103729/49/1037294961_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d48eeb1ed25b144702e8940954f774e1.jpg

L’aventurier algérien Amine Bouhassane a relevé un nouveau défi et a escaladé le mont Elbrouz, le plus haut sommet d’Europe, qui se trouve dans le nord du Caucase, en Russie.Il a planté le tout premier drapeau algérien au sommet, dont l’altitude est de 5.624 mètres, relate Algérie 360.Selon le média, il a commencé son ascension le 13 juillet en compagnie d’un guide local expérimenté et a atteint le sommet le jour suivant, le 14 juillet.L’alpiniste portait le drapeau algérien et l’y a planté, en l’honneur de son pays.Un message de paixQui plus est, il a emporté au sommet le drapeau marocain pour lancer un message de paix et de fraternité entre les peuples des deux pays.Il s’agit d’une coutume de l’alpiniste, car il réalise ce geste à chaque ascension avec un drapeau symbolisant l’unité du Maghreb arabe, exprimant ainsi sa volonté de rapprochement entre les deux États en rupture diplomatique à cause du Sahara occidental.Un alpiniste d’expérienceL’homme, co-fondateur du think tank ICEM (Initiatives pour la Communauté Économique du Maghreb) et occupant le poste de directeur des ressources humaines chez HEYME à Casablanca, a déjà gravi plusieurs sommets.Depuis 2019, il s’est lancé le défi de conquérir les montagnes les plus élevées de chaque continent. Il a ainsi commencé par le Kilimandjaro (5.895 m) en 2019. Puis, en 2022, il a vaincu le mont Aconcagua (6.960 m) en Amérique du Sud.

afrique

maghreb

algérie

maroc

elbrouz

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, maghreb, algérie, maroc, elbrouz, ascension, message, paix, alpinisme