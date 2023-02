https://fr.sputniknews.africa/20230208/moscou-se-dit-pret-a-aider-a-regulariser-la-situation-au-sahel-et-au-sahara-occidental-1057866006.html

Moscou se dit prêt à aider à régulariser la situation au Sahel et au Sahara occidental

Moscou se dit prêt à aider à régulariser la situation au Sahel et au Sahara occidental

Face à des tensions en hausse au Sahel, la Russie et la Mauritanie jugent nécessaire de s’unir pour lutter contre le terrorisme, a déclaré le chef de la... 08.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-08T19:00+0100

2023-02-08T19:00+0100

2023-02-08T19:00+0100

afrique

mauritanie

sergueï lavrov

maghreb

sahel

sahara occidental

terrorisme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/03/1a/1045403953_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_ccd67c6559a427a298b537d0209d292f.jpg

Moscou et Nouakchott expriment leur préoccupation par la recrudescence des tensions au Sahel, a déclaré ce mercredi 8 février le ministre russe des Affaires étrangères, à l’issue d’une rencontre avec le Président mauritanien, Mohamed Ould El-Ghazaoui.Selon le ministre russe, les discussion a aussi porté sur les possibilités de régler la situation au Sahara occidental.C’est la première fois qu’un chef de la diplomatie russe se rend en Mauritanie en visite de travail depuis l'établissement des relations diplomatiques entre Moscou et Nouakchott en 1964.Relations Russie-G5 SahelEn décembre, la Russie a réaffirmé qu’elle poursuivait ses relations avec les pays du G5 Sahel, y compris en ce qui concerne les livraisons d’armes destinées à combattre le terrorisme et l’extrémisme. La coopération avec ces cinq pays (Burkina Faso, Mauritanie, Mali, Niger et Tchad) continue, en dépit des changements structurels au sein du G5 Sahel. En juin 2022, le Mali a notamment annoncé sa décision de quitter le groupe."La région saharo-sahélienne est devenue un foyer du terrorisme international en raison de l’effondrement de l’État libyen et de la propagation de ces processus vers le sud. La menace terroriste n’a pas baissé", tandis que la présence de militaires occidentaux dans la région n’a pas été "si efficace que prévu", avait alors déclaré devant les journalistes Mikhaïl Bogdanov, vice-ministre russe des Affaires étrangères.

afrique

mauritanie

maghreb

sahel

sahara occidental

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, mauritanie, sergueï lavrov, maghreb, sahel, sahara occidental, terrorisme