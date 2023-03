https://fr.sputniknews.africa/20230322/un-point-de-non-retour-tebboune-caracterise-letat-des-relations-avec-le-maroc--1058285649.html

"Un point de non-retour": Tebboune caractérise l’état des relations avec le Maroc

"Un point de non-retour": Tebboune caractérise l’état des relations avec le Maroc

Le Président algérien Abdelmadjid Tebboune a exprimé ses "regrets" au regard du niveau de détérioration des rapports entre son pays et le Maroc. D’après lui... 22.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-22T15:58+0100

2023-03-22T15:58+0100

2023-03-22T15:58+0100

international

maghreb

algérie

maroc

abdelmadjid tebboune

relations bilatérales

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/03/10/1045355125_0:99:3077:1830_1920x0_80_0_0_8c71b20db159ffbe4234edc6be5e506c.jpg

Dans un entretien accordé à la chaîne Al Jazeera, Abdelmadjid Tebboune s’est exprimé sur l’Algérie et le Maroc.Il a déploré le fait que les relations avec le Maroc ont été rompues depuis août 2021 suite à des actes hostiles du royaume.Les relations entre l’Algérie et le Maroc ont "atteint un point de non-retour", affirme-t-il.Il a regretté que les rapports aient atteint ce niveau de détérioration et a signalé que la position de l’Algérie était une "réaction" à ce que faisait le Maroc.Fin décembre 2022, M.Tebboune a déclaré à la presse que l’Algérie avait rompu les relations diplomatiques avec le Maroc pour ne pas entrer en guerre. Il a expliqué cette rupture par "les problèmes engrangés depuis 1963 et l’agression des forces spéciales marocaines visant à s’emparer d’une partie de territoires dans l’extrême sud de l’Algérie".Le Sahara occidental à l’origine de la discorde"Nous avons rompu pour ne pas faire la guerre et aucun pays ne peut servir de médiateur entre nous", a-t-il affirmé.Le problème du Sahara occidental est la pierre d’achoppement dans les relations entre ces pays.Le Maroc considère cette ancienne colonie espagnole comme son territoire. L’Algérie se prononce pour son autodétermination et soutient le Front Polisario qui se positionne comme un mouvement de libération nationale luttant pour l’indépendance du Sahara occidental.

maghreb

algérie

maroc

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, maghreb, algérie, maroc, abdelmadjid tebboune, relations bilatérales