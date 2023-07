https://fr.sputniknews.africa/20230717/abdelmadjid-tebboune-se-rend-a-pekin-lentree-de-lalgerie-aux-brics-serait-au-menu-1060594766.html

Abdelmadjid Tebboune se rend à Pékin, l'entrée de l'Algérie aux BRICS serait au menu

Abdelmadjid Tebboune se rend à Pékin, l’entrée de l’Algérie aux BRICS serait au menu

Le Président algérien entame une visite d'État de 5 jours en Chine. La coopération économique est au menu de cette visite, le pays maghrébin étant représenté... 17.07.2023

Dans le cadre de sa visite d'État en Chine, Abdelmadjid Tebboune est arrivé ce 17 juillet à Pékin.La visite de 5 jours "intervient dans le cadre de la consolidation des relations solides et enracinées" et vise à "renforcer la coopération économique entre les deux pays amis", selon le communiqué de la Présidence algérienne relayé par la presse.La Chine se réjouit de travailler avec l'Algérie et d'élargir le volume de la coopération bilatérale, a fait savoir la semaine dernière Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Il a noté que la visite du Président algérien sera "l'occasion d'approfondir la confiance mutuelle".Candidature algérienne aux BRICSL’Algérie compte sur sa forte relation avec la Chine pour concrétiser son ambition de rejoindre le groupe des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud), relate TSA Algérie.En juin, lors d’une visite d’État en Russie, Abdelmadjid Tebboune a jugé nécessaire d’accélérer l’entrée d’Alger au groupe des cinq. Le pays manifeste son intention d’intégrer le bloc depuis 2022.La Chine accueille favorablement l’idée de l’entrée de l'Algérie dans les BRICS, soulignant que le pays maghrébin est un "grand pays en développement" et un "représentant des économies émergentes", avait indiqué fin 2022 le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi.L’élargissement des liens économiques serait au cœur de la visite, étant donné qu’Abdelmadjid Tebboune sera accompagné d’une très forte délégation d’hommes d’affaires, représentant près de 150 entreprises, toujours selon TSA Algérie.

