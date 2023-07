https://fr.sputniknews.africa/20230711/lalgerie-sur-le-point-de-porter-ses-exportations-hors-hydrocarbures-jusqua-13-milliards-usd-1060480175.html

L’Algérie sur le point de porter ses exportations hors hydrocarbures jusqu’à 13 milliards USD

Réaffirmant le choix de son pays d’investir davantage dans différents secteurs de l’économie, Abdelmadjid Tebboune a annoncé ce 11 juillet que l’Algérie... 11.07.2023, Sputnik Afrique

Après avoir fait part de cette intention lors du forum algéro-russe à Moscou en juin, le Président algérien a déclaré que le plan d’augmenter le volume des exportations algériennes hors hydrocarbures jusqu’à 13 milliards de dollars était pratiquement réalisé.Cette annonce a été faite le 11 juillet par Abdelmadjid Tebboune alors qu’il présidait, au Centre international de conférences (CIC) Abdelatif-Rahal à Alger, l’ouverture de la première édition de la Médaille d’honneur de l’exportation.Le dirigeant algérien a davantage confirmé le choix du pays d’investir dans différents secteurs de l’économie. Il a entre autres souligné la nécessité d’accélérer l’ouverture de zones franches avec la Mauritanie, le Mali et le Niger concernant les matières agricoles, révélant l’ouverture de nouveaux vols pour relier toutes les capitales africaines.Placée sous le thème "Engagement, réalisations et perspectives", l’édition Médaille d’honneur de l’exportation vise à récompenser les meilleurs exportateurs algériens des trois dernières années et à faire connaître la nouvelle politique de l'Algérie en matière d'encouragement des exportations hors hydrocarbures.Annonces de Tebboune à MoscouLors de son intervention le 14 juin en marge du forum mentionné, le Président algérien a indiqué que le pays prévoyait désormais de se libérer définitivement des énergies fossiles et comptait développer les investissements dans divers secteurs économiques. En même temps, l’Algérie reste l’un des plus grands producteurs de pétrole et de gaz naturel d’Afrique, avec des réserves considérables.Au forum à Moscou où il s’est rendu pour une visite officielle de trois jours, il a souligné que les exportations algériennes hors hydrocarbures avaient atteint 7 milliards de dollars en 2022. D’ici la fin 2023, celles-ci devront plus que doubler jusqu’à 13 milliards dollars, a-t-il ajouté, notant que celles-ci continueront de s’appuyer sur les revenus des hydrocarbures pour le développement.Selon le Président, le programme de relance économique multidimensionnel vient d’être adopté en Algérie, visant à rattraper les opportunités d’investissement manquées. Près de 1.450 projets industriels sont en cours de réalisation à ces fins, a-t-il précisé lors de son intervention à Moscou.Domaines clésEn Algérie, les investissements dans les énergies renouvelables, l’agriculture, l’industrie manufacturière, le tourisme et les technologies de l’information et de la communication sont considérés comme des secteurs clés pour la diversification de l’économie.Pour encourager les entrepreneurs, le gouvernement a mis en place des politiques pour aider les investisseurs étrangers et locaux, avec des avantages fiscaux et une simplification des procédures administratives.

