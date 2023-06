https://fr.sputniknews.africa/20230614/lalgerie-a-tout-a-gagner-avec-les-brics-et-les-brics-ont-tout-a-gagner-avec-lalgerie-1059922769.html

"L’Algérie a tout à gagner avec les BRICS et les BRICS ont tout à gagner avec l’Algérie"

"L’Algérie a tout à gagner avec les BRICS et les BRICS ont tout à gagner avec l’Algérie"

Les BRICS ont "plein de choses à apprendre de l’Algérie" qui occupe "un point stratégique" pour l'Europe et l'Afrique grâce à ses ressources naturelles et... 14.06.2023, Sputnik Afrique

L’adhésion de l’Algérie aux BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) sera mutuellement bénéfique pour Alger aussi bien que pour les BRICS, a déclaré ce 14 juin à Sputnik Souakri Abdennour, PDG du Groupe Souakri (matériaux de constructions et agriculture), en marge du forum d'affaires russo-algérien qui se tient à Moscou.Quant au partenariat russo-algérien, l’homme d’affaires a espéré que grâce au forum actuel, qui se tient en présence du Président Tebboune, "les choses iront mieux" surtout dans le domaine d’échanges commerciaux.M.Souakri a notamment pointé le domaine de l'agriculture comme prioritaire pour développer la coopération.Coopération russo-algérienneL’Algérie a été le premier pays en Afrique avec lequel la Russie a signé en 2001 une déclaration de partenariat stratégique.En 2021, les échanges commerciaux entre ces deux pays ont atteint 3 milliards de dollars, dont 1,7 milliard relève du secteur militaire. Ce volume d’importations d’armements russes fait d'Alger le principal partenaire militaire de Moscou.Les secteurs prometteurs pour l'augmentation du chiffre d'affaires commercial sont l'agriculture, l’industrie alimentaire, l'exploitation minière, les produits pharmaceutiques, l'ingénierie mécanique et bien d'autres encore, avait déclaré le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov.

