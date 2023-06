https://fr.sputniknews.africa/20230614/nous-attendons-enormement-des-russes-selon-le-patron-dair-algerie-1059920535.html

"Nous attendons énormément des Russes", selon le patron d'Air Algérie

"Nous attendons énormément des Russes", selon le patron d'Air Algérie

Dans une interview accordée à Sputnik Afrique à l’ouverture du Forum économique algéro-russe à Moscou, le PDG d’Air Algérie a souligné que son pays "disposait... 14.06.2023, Sputnik Afrique

L’Algérie s’attend à une augmentation de touristes russes pour leur faire découvrir toutes les richesses du pays, a indiqué ce 14 juin au micro de Sputnik Afrique, Yacine Benslimane, directeur général d’Air Algérie.Selon lui, un réseau autour du hub d’Alger permettrait aux touristes russes de rejoindre via les lignes de sa compagnie toutes les régions du pays, où "on a vraiment une très forte présence".De plus, les groupes touristiques et les agences de voyages des deux pays travaillent ensemble pour créer des produits "adaptés à la population russe qui est à la recherche d’un tourisme saharien vers l’Algérie", a précisé M.Benslimane.Le nombre de vols en hausseLe nombre de vols directs entre les deux pays devait augmenter pour passer à quatre par semaine au mois de mars, selon les annonces faites en février de l’ambassadeur d’Algérie en Russie, Smail Benamara.Qui plus est, les représentants des agences de voyages locales espèrent une augmentation du flux touristique après la simplification de l’obtention des visas qui peuvent être reçus à l’arrivée.Un renforcement économiqueLe patron d’Air Algérie espère un rapprochement encore plus fort entre les deux capitales, voire les deux pays, partenaires historiques, grâce à ce forum.L’interlocuteur a aussi commenté le souhait de l’Algérie de rejoindre les BRICS.Moscou a accueilli ce 14 juin le Forum d’affaires "Les possibilités et perspectives pour la coopération et le développement du partenariat entre la Russie et l’Algérie". Le Président algérien y a pris part alors qu’il est en visite d’État de trois jours en Russie.

