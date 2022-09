https://fr.sputniknews.africa/20220913/le-nombre-de-vols-entre-lalgerie-et-la-russie-pourrait-etre-augmente-1056170230.html

Le nombre de vols entre l’Algérie et la Russie pourrait être augmenté

Le nombre de vols entre l’Algérie et la Russie pourrait être augmenté

L’ambassadeur d’Algérie en Russie s’est dit ouvert à l’amélioration de la liaison aérienne entre Moscou et Alger. Une nouvelle qui pourrait permettre à... 13.09.2022, Sputnik Afrique

Prendre l’avion entre Alger et Moscou pourrait être bientôt plus simple. Au XIème Forum international du gaz à Saint-Pétersbourg, l’ambassadeur d’Algérie en Russie, Smail Benamara a fait une déclaration en ce sens.L’ambassadeur a précisé que depuis le mois d’août, deux vols par semaine relient les deux pays, ce qui facilite la communication entre la Russie et l’Algérie, selon lui.Une opportunité pour le tourisme algérienL’Algérie dispose d’un climat et d’un littoral propice au tourisme. L’association des voyagistes russes, ATOR, affirme que les voyagistes, y compris russes notent que l’Algérie dispose d’un potentiel important pour le développement du tourisme. Selon les experts européens du tourisme, l’Algérie devrait faire un marketing habile auprès des Russes, et résoudre simultanément les problèmes d’infrastructure afin de les faire venir.

