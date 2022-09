https://fr.sputniknews.africa/20220913/su-57-russe-contre-j-20-chinois-qui-gagne-1056168401.html

Su-57 russe contre J-20 chinois: qui gagne?

En développant leurs chasseurs de cinquième génération, la Russie et la Chine ont choisi des approches différentes. Leurs choix ont été motivés par plusieurs... 13.09.2022, Sputnik Afrique

Le magazine The National Interest (NI) a comparé certaines caractéristiques des chasseurs de cinquième génération Su-57 et J-20 que la Russie et la Chine ont développés pour défier la domination américaine.Avec sa capacité de vecteur de poussée tridimensionnelle et sa poussée suffisante, le Su-57 est susceptible d'avoir une excellente maniabilité à angle d'attaque élevé à basse vitesse, même avec les turboréacteurs à postcombustion Saturn AL-41F1 actuels.Performances cinématiques vs furtivitéLorsqu’il recevra des moteurs Saturn de deuxième étape, le Su-57 devrait être en mesure d'atteindre des performances cinématiques - vitesse de croisière supersonique et maniabilité comprises - à peu près à égalité avec le Lockheed Martin F-22 Raptor.Le magazine signale cependant que malgré son excellente conception aérodynamique, le jet russe est beaucoup moins furtif que le Chengdu J-20 chinois, sans parler des avions furtifs américains tels que le F-22 ou le Lockheed Martin F-35 Joint Strike Fighter.L'avion chinois se situe probablement bien derrière le Su-57 en termes de performances cinématiques brutes, à la fois en termes de maniabilité et de performances supersoniques à grande vitesse. Le problème auquel sont confrontés les Chinois est que Pékin manque d'un moteur à réaction capable d'alimenter adéquatement le J-20.Le NI affirme que le Su-57 n'a jamais été conçu comme un véritable avion furtif et dispose d'une suite de capteurs conçue pour neutraliser les avions furtifs occidentaux.Le J-20, cependant, n'est probablement pas conçu comme un chasseur dédié à la supériorité aérienne comme le Su-57. Son concept d'opérations semble être basé sur des idées américaines sur la façon d'exploiter un avion de chasse de cinquième génération.Attaque à longue portée vs traque des chasseursLe J-20 possède une suite de capteurs similaire au F-35, car il est probablement conçu principalement comme un avion d'attaque à longue portée destiné à menacer les bases américaines et les actifs maritimes dans le Pacifique. Il aurait également probablement un rôle dans la perturbation des opérations aériennes américaines en temps de guerre en attaquant les ravitailleurs aériens américains et les actifs aéroportés.Il n'est probablement pas conçu pour engager directement des chasseurs américains de cinquième génération tels que le F-22 ou le F-35, sauf en cas de légitime défense.En revanche, le Su-57 russe est une machine dédiée à la supériorité aérienne conçue pour traquer les chasseurs américains tels que le F-22 et le F-35. Qu’il réussisse ou non est une autre question.

2022

