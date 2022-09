Un avion d’Air Sénégal percute un camion dans l’aéroport à Barcelone - photos

"On était à l’hôtel de l’aéroport de Barcelone depuis midi. On a été sorti et depuis on n’arrive pas à manger ni à avoir accès aux chambres. Quand on a appelé la compagnie, ils nous ont dit qu’ils vont remonter l’information auprès des responsables. Depuis lors, nous attendons leur retour mais en vain. Il faut dire que certains ont pu embarquer à 8 heures et les autres sont toujours là en train de galérer", a confié un des passagers auprès de SeneNews.