L’Algérie met en place un nouveau visa pour les touristes étrangers

L'Algérie met en place un nouveau visa pour les touristes étrangers

Après que l’Algérie a affiché ses ambitions pour le tourisme mondial, en voulant attirer plus de visiteurs, et après l’annonce du ministre du Tourisme sur l’intention de faciliter les procédures d’obtention de visas, une nouvelle mesure a été prise pour assouplir l’entrée des touristes étrangers dans le pays.Ainsi, le ministère algérien de l’Intérieur et des collectivités locales a annoncé le 28 décembre dans un communiqué publié sur son réseau social que son pays a décidé d’instaurer un visa d’entrée aux voyageurs qui «veulent visiter le sud du pays». Selon le texte, cette mesure est prise dans le cadre de la «promotion du tourisme saharien».Le déroulement de la procédureD’après le ministère de l’Intérieur, les touristes étrangers pourront désormais solliciter un visa touristique dès leur arrivée à l’un des aéroports du Sud algérien. Une procédure qui sera accompagnée par les agences de voyages nationales.Les agences de tourisme devront ainsi introduire toutes les données relatives au voyage et aux touristes étrangers via une plateforme électronique spéciale.Et quand la procédure est terminée, le voyageur obtiendra un visa de «régularisation». Sa durée est la même que celle du séjour touristique.

