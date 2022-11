https://fr.sputniknews.africa/20221121/lalgerie-envisage-de-faciliter-lobtention-des-visas-touristiques-1057043906.html

L’Algérie envisage de faciliter l’obtention des visas touristiques

Après que l’Algérie a affiché ses ambitions dans le tourisme mondial, en voulant attirer plus de visiteurs, il est envisagé de faciliter les procédures d’obtention de visas. Cette intention a été annoncée par le ministre du Tourisme et de l’Artisanat.En outre, le pays s’emploie à "surmonter tous les obstacles qui peuvent entraver le mouvement des touristes égyptiens et arabes vers l’Algérie", a précisé Yacine Hammadi dans un entretien avec l’Agence de presse du Moyen-Orient, relayé par le journal Maghreb Emergent.Au milieu des années 1990, les autorités égyptiennes avaient instauré un visa d’entrée aux Algériens, rappelle Algérie 360. Une mesure similaire avait été prise par Alger à l’égard des Égyptiens.Efforts conjoints des agences touristiquesEntre-temps, les deux pays ont des potentiels touristiques qui représentent près de la moitié du patrimoine mondial, poursuit le ministre. Il a également fait part de son intention de travailler avec son homologue égyptien "pour renforcer les relations entre les deux pays dans le secteur".Enfin, il est nécessaire de consolider la coordination entre les agences de voyages des deux pays, a-t-il ajouté.Tous les opérateurs touristiques algériens devront fournir des informations sur le potentiel touristique de l’Algérie à leurs collègues égyptiens.De plus, M. Hammadi a rappelé le lancement d’un portail électronique sur les parcours touristiques algériens avec 380 destinations et plus de 1.140 sites à visiter.Début octobre, Alger a accueilli le 21e Salon international du tourisme et des voyages (Sitev) avec 31 pays participants, après deux ans d’absence à cause du coronavirus. Le ministre a alors noté auprès de TSA Algérie que cet événement était "la meilleure preuve" pour attirer des touristes.

