L’Algérie affiche ses ambitions dans le tourisme mondial

L'Algérie affiche ses ambitions dans le tourisme mondial

afrique

algérie

maghreb

tourisme

Après deux ans d’absence à cause du coronavirus, le 21e Salon international du tourisme et des voyages (Sitev) s’est ouvert à Alger alors que le pays cherche à attirer les touristes étrangers et à "reconquérir sa place" sur le marché mondial.Des centaines de circuits touristiques thématiquesM.Hamadi a aussi indiqué que 31 pays étaient présents à ce salon, dont 16 sont venus pour exposer et 15 ont été invités "pour voir l’attractivité et ce qu’offre l’Algérie en matière de tourisme".En outre, le ministre a évoqué les potentialités touristiques du pays: le tourisme d’aventure, saharien, balnéaire et thermal. Pour rendre visible la destination Algérie, un portail de 300 circuits touristiques thématiques a été créé.Selon le ministre, l’objectif est de "récupérer la destination Algérie dans un marché féroce et une concurrence sévère".

