Mitrailleuse, lance-grenade: l’Algérie va fabriquer des armes sur des modèles chinois

Le complexe militaro-industriel algérien continue sur sa lancée. Pour réduire sa dépendance vis-à-vis des fournisseurs étrangers, Alger a décidé de renforcer son partenariat avec Pékin et de produire des armes chinoises sous licence, rapporte Military Africa.L’Algérie va ainsi fabriquer des mitrailleuses à canon rotatif CS / LM5, traditionnellement produites par le groupe China North Industries. Une arme principalement utilisée contre des cibles volant à basse altitudes ou des cibles avec un blindage léger, précise le site spécialisé.Des lance-grenades LG5/QLU-11 sortiront également des usines algériennes. Conçus pour une utilisation à longue portée, ils sont parfois qualifié de lance-grenades "sniper" à cause de leur grande précision. L’arme a fait ses preuves contre les pirates somaliens du golfe d’Aden. La marine chinoise avait notamment libéré un cargo panaméen dans ces eaux en 2017.Partenariat chinoisLa fabrication de ces armes est permise grâce au partenariat algéro-chinois, qui a débouché sur des accords de transfert de technologies et de licences. C’est la société algérienne Khenchela qui produira ces mitrailleuses et lance-grenades.Cette collaboration va permettre à l’Algérie de produire des armes de pointe sans passer par un processus de recherche et de développement parfois lourd. Le pays obtient aussi l’expertise pour entretenir cet armement sur le long terme, voire pour le moderniser, souligne Military Africa.Depuis plusieurs années, Alger investit dans son complexe militaro-industriel, pour tenter de devenir moins dépendant des importations. Fin juin, le Président Abdelmadjid Tebboune avait déjà salué la fabrication de la première mitrailleuse de facture algérienne. Il s’agit d’une DShK de calibre 12,7 mm, modèle à la base soviétique, qui avait été présenté à la dernière foire internationale d’Alger.

