https://fr.sputniknews.africa/20230621/abdelmadjid-tebboune-salue-la-premiere-mitrailleuse-100-algerienne-1060071834.html

Abdelmadjid Tebboune salue la première mitrailleuse 100% algérienne

Abdelmadjid Tebboune salue la première mitrailleuse 100% algérienne

L’Algérie a présenté une mitrailleuse fabriquée entièrement au pays, lors de la foire internationale d’Alger. Le Président Abdelmadjid Tebboune s’est félicité... 21.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-21T17:16+0200

2023-06-21T17:16+0200

2023-06-21T17:16+0200

maghreb

algérie

mitrailleuse

armements

abdelmadjid tebboune

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/03/03/1045301478_0:0:2330:1312_1920x0_80_0_0_89c54df9706d23c1b439cd9cf00b2948.jpg

Un beau joujou. La première mitrailleuse de facture algérienne a été exposée à la 54e foire internationale d’Alger (FIA), rapporte l’agence de presse APS. Il s’agit d’une DShK de calibre 12,7 mm, destinée à être montée sur des véhicules. Le modèle est à la base soviétique, mais l’arme a été fabriquée à 100% par l’entreprise de constructions mécaniques de Khenchela, l’un des principaux fournisseurs de l’armée algérienne.Cette réalisation a d’ailleurs été saluée par le Président Abdelmadjid Tebboune, lors d’une visite sur les stands de la foire. Le dirigeant s’est félicité des progrès accomplis par le complexe industrialo-militaire, qui "constituent une fierté pour l’Algérie et pour l’Armée nationale populaire".Modernisation militaireSi l’Algérie a vu ses dépenses militaire baisser de 3,6% en 2022, le pays n’en continue pas moins de moderniser ses forces armées. Le pays cherche à développer son industrie militaire mais aussi à avancer sur la question de l’intelligence artificielle ou de l’usage de drones, comme l’expliquait récemment à Sputnik Mokhtar Saïd Mediouni, ancien colonel de l’armée de l’air algérienne.Alger poursuit par ailleurs sa collaboration militaire avec Moscou. Le 15 juin, les deux pays avaient d’ailleurs signé une déclaration sur un partenariat stratégique approfondi. Il facilitera notamment les transferts de technologies et la mise en place de coentreprises.En 2022, la Russie et l’Algérie avaient également conclu un vaste contrat d’armements, avait révélé récemment le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou. Des achats qui agacent d’ailleurs Washington. En septembre, le sénateur américain Marco Rubio avait même demandé à ce que des sanctions soient prises contre Alger pour s’être fournis en armes auprès de Moscou.

maghreb

algérie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

maghreb, algérie, mitrailleuse, armements, abdelmadjid tebboune